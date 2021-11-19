Власти Можги отреагировали на сообщения об отсутствии врачей в детской поликлинике

Ранее жители пожаловались главе республики, что их дети не могут пройти первые медосмотры.





Можга. Удмуртия. Власти Можги опровергли информацию о том, что в детской поликлинике не хватает врачей для прохождения детьми их первого медосмотра. На официальной странице администрации города «ВКонтакте» был опубликован ответ от замглавного врача районной больницы по детству и родовспоможению Татьяны Пантюхиной.

Согласно сообщениям в социальных сетях, люди жаловались на отсутствие специалистов и невозможности пройти медосмотр малышам в возрасте 1,1 года.

По словам Татьяны Пантюхиной, детская поликлиника Можгинской районной больницы на 100% укомплектована участковыми врачами педиатрами, офтальмологами, оториноларингологами. С ноября 2021 года в медучреждение приезжает хирург и уролог из Ижевска.

Отмечается, что всех детей, непрошедших медосмотр, приграсят в ближайшее время. Каждый вторник проводится проверка здоровья детей в возрасте 1 месяц, по четвергам — детей до 1 года. Запись осуществляется через участкового врача.

«Благодарим мамочек Можги, что обратили на эту тему внимание. Поводов для беспокойства нет, все медицинские осмотры малышей проходят согласно утвержденному плану, ситуация на контроле руководства больницы», — говорится в сообщении.