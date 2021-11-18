Первый телёнок родился в Удмуртии в результате трансплантации эмбрионов

В Удмуртии запущен процесс выращивания элитных эмбрионов в пробирке.





Ижевск. Удмуртия. В понедельник в Удмуртии родился первый телёнок, полученный путём трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота (КРС). Процедуру провели специалисты ООО «Можгаплем», сообщает пресс-служба Минсельхоза Республики.

В Удмуртии внедряется метод селекционно-генетической работы Invitro. Минсельхоз республики и ООО «Новая корова» из Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь регион переходит на выращивание элитных эмбрионов в лаборатории.

Метод Invitro является ноу-хау для отечественного агропромышленного комплекса. В нём применяется забор клеток-ооцитов легким проколом яйцеклетки. При этом бурёнка не подвергается гормональному стимулированию. В пробирке для ооцитов создается естественная среда для созревания и оплодотворения. На седьмой день эмбрионы готовы к пересадке будущей маме-корове.

«Удмуртия – молочный чемпион и один из немногих регионов, который начал внедрять генотипирование и переходить на геномную селекцию в разведении КРС, а это – основа эмбриотрансфера. Есть заинтересовать в открытии на территории республики региональной лаборатории, которая будет обслуживать все регионы ПФО», — отметила директор «Новой коровы» Анна Желтова.