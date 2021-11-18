Метеор над Ижевском, аномальные холода в России и ввод комендантского часа в Ирландии: новости к этому часу

О чём писали в стране и в мире минувшей ночью.
Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, товарищи! Начинаем рабочий день с подборки новостей.
Явление над городом
Вечером, 17 ноября, горожане могли наблюдать в небе над Ижевском пролёт метеора. В соцсетях люди делились запечатлённым на видео явлением. Космический путешественник сгорел в атмосфере.
Аномальные холода
В Гидрометцентре России сообщили, что в ближайшие дни аномальным холодом накроет Тюменскую область (-27…-28 градусов), сообщает «Газета.ru». Также низкие температуры ожидаются в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях — до -21…-23 градусов. Север Томской области накроют 30-градусные морозы.
Комендантский час
Ирландия, будучи самой привитой страной Европы, с 18 ноября вводит комендантский час на работу ресторанов, кафе, баров и ночных клубов. Об этом сообщает «АИФ». Такой шаг связан с ростом числа заболевших ковидом.
Отмена ярмарки
Знаменитая Мюнхенская ярмарка, проводившаяся на Рождество, была отменена из-за распространения коронавируса, пишет «МИР 24». За минувшие сутки в Баварии число заболевших выросло на 9 014 человек.