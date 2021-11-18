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Метеор над Ижевском, аномальные холода в России и ввод комендантского часа в Ирландии: новости к этому часу

09:00, 18 ноября, 2021
Юрий Абашев
Метеор над Ижевском, аномальные холода в России и ввод комендантского часа в Ирландии: новости к этому часу
09:00, 18 ноября, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#метеорит\n#погода\n#карантин\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
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О чём писали в стране и в мире минувшей ночью.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, товарищи! Начинаем рабочий день с подборки новостей.

Явление над городом

Вечером, 17 ноября, горожане могли наблюдать в небе над Ижевском пролёт метеора. В соцсетях люди делились запечатлённым на видео явлением. Космический путешественник сгорел в атмосфере.

 

Аномальные холода

В Гидрометцентре России сообщили, что в ближайшие дни аномальным холодом накроет Тюменскую область (-27…-28 градусов), сообщает «Газета.ru». Также низкие температуры ожидаются в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях — до -21…-23 градусов. Север Томской области накроют 30-градусные морозы.

Комендантский час

Ирландия, будучи самой привитой страной Европы, с 18 ноября вводит комендантский час на работу ресторанов, кафе, баров и ночных клубов. Об этом сообщает «АИФ». Такой шаг связан с ростом числа заболевших ковидом.

Отмена ярмарки

Знаменитая Мюнхенская ярмарка, проводившаяся на Рождество, была отменена из-за распространения коронавируса, пишет «МИР 24». За минувшие сутки в Баварии число заболевших выросло на 9 014 человек.

 

09:00, 18 ноября, 2021
Юрий Абашев
295
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#метеорит\n#погода\n#карантин\n#коронавирус
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