Пострадавший от антиковидных ограничений бизнес Удмуртии начал получать поддержку

Льготные кредиты получили 78 предпринимателей.



Ижевск. Удмуртия. Предприниматели Удмуртии, пострадавшие от введения антиковидных ограничений, начали получать поддержку со стороны государства. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Льготные 3-процентные кредиты по программе «ФОТ 3.0» получили 78 предпринимателей на общую сумму 77 млн рублей. Рассчитывать на такую поддержку могут представители микро, малого и среднего бизнеса, а также компании, открывшиеся с 1 июля 2020 по 1 июля 2021 года.

Одновременно с этим начались разовые выплаты в размере одного МРОТ (12 792) на одного сотрудника. Бизнесу республики одобрили уже более 950 таких заявок на сумму более 95 млн рублей.



Важным условием получения поддержки является нахождение компании-получателя в перечне пострадавших отраслей, утверждённым Минэкономразвития России.

Отметим, что с 8 ноября по 7 декабря ноября Минэкономики Удмуртии принимает заявки на выдачу субсидий до 300 тыс. рублей на оплату аренды помещений или коммунальных платежей за один месяц. Эта мера предусмотрена для фуд-кортов, детских игровых и кино. В настоящий момент рассматривается 12 заявок.

Удмуртский фонд развития предпринимательства уже выдал два льготных займа на сумму 1,5 млн рублей. В работе ещё 12 заявок на 9,6 млн рублей. Напомним, что эта мера предназначена для детских игровых комнат (ставка 0,1%), для общепита и кино (ставка 1%). Получить деньги бизнес может до 31 декабря.

Напомним, что для бизнеса Удмуртии также ввели налоговые льготы.