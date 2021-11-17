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Пострадавший от антиковидных ограничений бизнес Удмуртии начал получать поддержку

10:40, 17 ноября, 2021
Юрий Абашев
Пострадавший от антиковидных ограничений бизнес Удмуртии начал получать поддержку
10:40, 17 ноября, 2021
Юрий Абашев
465
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бизнес\n#господдержка
465
0

Льготные кредиты получили 78 предпринимателей.

Ижевск. Удмуртия. Предприниматели Удмуртии, пострадавшие от введения антиковидных ограничений, начали получать поддержку со стороны государства. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Льготные 3-процентные кредиты по программе «ФОТ 3.0» получили 78 предпринимателей на общую сумму 77 млн рублей. Рассчитывать на такую поддержку могут представители микро, малого и среднего бизнеса, а также компании, открывшиеся с 1 июля 2020 по 1 июля 2021 года.

Одновременно с этим начались разовые выплаты в размере одного МРОТ (12 792) на одного сотрудника. Бизнесу республики одобрили уже более 950 таких заявок на сумму более 95 млн рублей.

Важным условием получения поддержки является нахождение компании-получателя в перечне пострадавших отраслей, утверждённым Минэкономразвития России.

Отметим, что с 8 ноября по 7 декабря ноября Минэкономики Удмуртии принимает заявки на выдачу субсидий до 300 тыс. рублей на оплату аренды помещений или коммунальных платежей за один месяц. Эта мера предусмотрена для фуд-кортов, детских игровых и кино. В настоящий момент рассматривается 12 заявок.

Удмуртский фонд развития предпринимательства уже выдал два льготных займа на сумму 1,5 млн рублей. В работе ещё 12 заявок на 9,6 млн рублей. Напомним, что эта мера предназначена для детских игровых комнат (ставка 0,1%), для общепита и кино (ставка 1%). Получить деньги бизнес может до 31 декабря.

Напомним, что для бизнеса Удмуртии также ввели налоговые льготы.

10:40, 17 ноября, 2021
Юрий Абашев
465
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бизнес\n#господдержка
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