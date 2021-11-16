Итоги дня: закрытие здания школы № 39 в Ижевске и отсутствие у Сарапула акта о готовности к отопительному сезону

Главные новости вторника.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошлые сутки ковид подтвердился у 382 человек. Скончались 20 пациентов.

Память о Волкове

В Ижевске установят две мемориальные доски в память первого президента Удмуртии Александра Волкова. Разместят их на фасадах ижевского цирка и Дома дружбы народов.

Миллион на образование

Четыре старшеклассника победили во всероссийском конкурсе «Большая перемена», финал которого проходил в молодёжном центре «Артек». Школьники получили по 1 млн рублей на оплату образования.

Аварийная школа

В Ижевске из-за аварийного состояния закрыли здание школы №39 на улице Парковой, 18. Обучающихся в ней детей-инвалидов отправили на дистант до 2022 года. Глава Удмуртии Александр Бречалов дал поручение найти новое помещение, отвечающее всем требованиям.

Не готов

Сарапул стал единственным городом в Удмуртии, который не получил паспорт готовности к отопительному сезону. Причиной задержки стало расторжение концессии между городом и «Губахинской энергетической компанией».

Наши в сборной

Спортсменка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина выступит в составе сборной России на Кубке мира по биатлону.