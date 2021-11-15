Итоги дня: завоз вакцины «Спутник Лайт» в Удмуртию и награждение врачей за борьбу с коронавирусом

Главные новости понедельника.





Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошлые сутки ковид подтвердился у 386 человек. Скончались 15 пациентов.

Награда для врачей

21 сотрудник медучреждений Удмуртии получили медали Луки Крымского «за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга».

Запас вакцины

В Удмуртию завезли партии вакцины «Спутник V» (16,6 тыс. доз) и «Спутник Лайт» (36 тыс. доз). До среды оба препарата распределят по больницам региона.

Обновление остановок

На улице Берша в Ижевске обновят внешний вид остановочных павильонов. В Центре территориального развития Удмуртии предложили покрасить металлические конструкции в черно-серый цвет и обшить корпус сухой древесиной.

Похолодание

В ночь с 17 на 18 ноября в Удмуртии резко похолодает до -14…-19 градусов. В течение всей недели на дорогах ожидается гололедица.

Столкновение с фурой

На трассе Игра – Глазов в Балезинском районе Удмуртии легковой автомобиль выезжая со второстепенной дороги не предоставил преимущество грузовику. В результате столкновния большегруз перевернулся и перегородил дорогу. Травму получил водитель фуры и 13-летний пассажир легковушки.