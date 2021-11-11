Итоги дня: снижение числа ковидных коек в Удмуртии и обсуждение необходимости появления в Ижевске пешеходной улицы

О чём писали, пока вы спали
Ижевск. Удмуртия. В четверг утром стало известно о ещё 385 заболевших коронавирусом в Удмуртии. Скончались 18 пациентов, 457 — поправились.
Пожар
Предварительной причиной пожара на предприятии деревообработки, произошедшего в ночь с 10 на 11 ноября в селе Чур Якшур-Бодинского района, могло стать короткое замыкание на одном из станков.
Нужна ли улица
В Ижевске вновь началось обсуждение необходимости появления пешеходной улицы. Опрос проводит министерство спорта Удмуртии.
Провал
На недавно отремонтированном тротуаре по улице Ворошилова произошло проседание земли. В администрации Ижевска объяснили это тем, что произошла авария на водопроводе.
Новая скульптура
В ижевском парке Кирова появилась новая скульптура, изображающая игрока в большой теннис. Автором работы выступил известный скульптор Павел Медведев.
Ковид отступает?
В больницах Удмуртии уменьшили количество коек для больных коронавирусом. На такой шаг власти пошли из-за снижения числа новых пациентов.
Карьерный рост
Экс-главный тренер хоккейного клуба «Ижсталь» Андрей Разин станет консультантом сборной России по хоккею. В настоящий момент он возглавляет череповецкий клуб «Северсталь».