Итоги дня: снижение числа ковидных коек в Удмуртии и обсуждение необходимости появления в Ижевске пешеходной улицы

О чём писали, пока вы спали

Ижевск. Удмуртия. В четверг утром стало известно о ещё 385 заболевших коронавирусом в Удмуртии. Скончались 18 пациентов, 457 — поправились.

Пожар

Предварительной причиной пожара на предприятии деревообработки, произошедшего в ночь с 10 на 11 ноября в селе Чур Якшур-Бодинского района, могло стать короткое замыкание на одном из станков.

Нужна ли улица

В Ижевске вновь началось обсуждение необходимости появления пешеходной улицы. Опрос проводит министерство спорта Удмуртии.

Провал

На недавно отремонтированном тротуаре по улице Ворошилова произошло проседание земли. В администрации Ижевска объяснили это тем, что произошла авария на водопроводе.

Новая скульптура

В ижевском парке Кирова появилась новая скульптура, изображающая игрока в большой теннис. Автором работы выступил известный скульптор Павел Медведев.

Ковид отступает?

В больницах Удмуртии уменьшили количество коек для больных коронавирусом. На такой шаг власти пошли из-за снижения числа новых пациентов.

Карьерный рост

Экс-главный тренер хоккейного клуба «Ижсталь» Андрей Разин станет консультантом сборной России по хоккею. В настоящий момент он возглавляет череповецкий клуб «Северсталь».