Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Речной туризм. Как Удмуртия представлена на круизной карте Лонгрид Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид

Итоги дня: снижение числа ковидных коек в Удмуртии и обсуждение необходимости появления в Ижевске пешеходной улицы

18:00, 11 ноября, 2021
Юрий Абашев
Итоги дня: снижение числа ковидных коек в Удмуртии и обсуждение необходимости появления в Ижевске пешеходной улицы
18:00, 11 ноября, 2021
Юрий Абашев
138
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#городская среда\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
138
0

О чём писали, пока вы спали

Ижевск. Удмуртия. В четверг утром стало известно о ещё 385 заболевших коронавирусом в Удмуртии. Скончались 18 пациентов, 457 — поправились.

Пожар

Предварительной причиной пожара на предприятии деревообработки, произошедшего в ночь с 10 на 11 ноября в селе Чур Якшур-Бодинского района, могло стать короткое замыкание на одном из станков.

Нужна ли улица

В Ижевске вновь началось обсуждение необходимости появления пешеходной улицы. Опрос проводит министерство спорта Удмуртии.

Провал

На недавно отремонтированном тротуаре по улице Ворошилова произошло проседание земли. В администрации Ижевска объяснили это тем, что произошла авария на водопроводе.

Новая скульптура

В ижевском парке Кирова появилась новая скульптура, изображающая игрока в большой теннис. Автором работы выступил известный скульптор Павел Медведев.

Ковид отступает?

В больницах Удмуртии уменьшили количество коек для больных коронавирусом. На такой шаг власти пошли из-за снижения числа новых пациентов.

Карьерный рост

Экс-главный тренер хоккейного клуба «Ижсталь» Андрей Разин станет консультантом сборной России по хоккею. В настоящий момент он возглавляет череповецкий клуб «Северсталь».

18:00, 11 ноября, 2021
Юрий Абашев
138
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#городская среда\n#коронавирус
?>