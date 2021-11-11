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Имеющий специальность агронома житель Кизнера вырастил на огороде почти 300 кустов конопли

14:30, 11 ноября, 2021
Юрий Абашев
Имеющий специальность агронома житель Кизнера вырастил на огороде почти 300 кустов конопли
14:30, 11 ноября, 2021
Юрий Абашев
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#Кизнер\n#Удмуртия\n#наркотики\n#полиция
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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Общий вес плантации составил более 3,7 кг.

Кизнер. Удмуртия. В Кизнере полицией был задержан 44-летний, неработающий и ранее судимый местный житель. Он нигде не работал, однако правоохранители выяснили, чем занимал своё время мужчина. Как сообщили в пресс-службе МВД, ему теперь грозит до 10 лет лишения свободы.

Мужчина подозревается в незаконном обороте наркотиков. В ходе обыска его дома правоохранители нашли свёрток с 40 граммами марихуаны. В последующем выяснилось, что арендованный в соседней деревне дом с участком мужчина, имеющий специальность агронома, отвел под выращивание растений, содержащих наркотические вещества.

Полицейские обнаружили на огороде 8 теплиц, где мужчина выращивал каннабис. На чердаке дома нашли 293 высушенных куста, общей массой 3 кг 796 гр. Теперь неудавшемуся агроному грозит до 10 лет лишения свободы.

14:30, 11 ноября, 2021
Юрий Абашев
445
0
#Кизнер\n#Удмуртия\n#наркотики\n#полиция
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