Имеющий специальность агронома житель Кизнера вырастил на огороде почти 300 кустов конопли

Общий вес плантации составил более 3,7 кг.

Кизнер. Удмуртия. В Кизнере полицией был задержан 44-летний, неработающий и ранее судимый местный житель. Он нигде не работал, однако правоохранители выяснили, чем занимал своё время мужчина. Как сообщили в пресс-службе МВД, ему теперь грозит до 10 лет лишения свободы.

Мужчина подозревается в незаконном обороте наркотиков. В ходе обыска его дома правоохранители нашли свёрток с 40 граммами марихуаны. В последующем выяснилось, что арендованный в соседней деревне дом с участком мужчина, имеющий специальность агронома, отвел под выращивание растений, содержащих наркотические вещества.

Полицейские обнаружили на огороде 8 теплиц, где мужчина выращивал каннабис. На чердаке дома нашли 293 высушенных куста, общей массой 3 кг 796 гр. Теперь неудавшемуся агроному грозит до 10 лет лишения свободы.