Итоги дня: увеличение выходных для работников после вакцинации в Удмуртии и увольнение замглавы Ижевска

Главные новости среды.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки коронавирус выявили у 384 человек. Скончались 15 пациентов.

Вернулось к работе

Неврологическое отделение ижевской ГКБ № 6 возобновило свою работу в штатном режиме. Напомним, что 27 октября в нём произошло возгорание, причиной которого стали неисправные светильники.

Ушёл с поста

Замглавы Ижевска по ЖКХ и строительству Игорь Сальников уволился по собственному желанию. Эту должность он занимал с марта 2019 года.

К зиме

Стадион «Динамо» в Ижевске начали готовить к зимнему периоду. Впереди ожидаются низкие температуры воздуха и чашу зальют водой, чтобы сделать каток.

Выходные за прививку

Работодателям в Удмуртии порекомендовали предоставлять два оплачиваемых выходных после прививки от коронавируса. Ранее вакцинирующимся разрешали давать лишь один выходной.

Наказание за птичий грипп

Ижевчанку наказали за бездействие, приведшее к вспышке птичьего гриппа в микрорайоне Люлли. Женщина получила штраф за нарушения в содержании кур.

Окончание работ

В Ижевске состоялась приёмка работ по ремонту улицы Ворошилова. Реконструкция затянулась, за что ранее подрядчик был оштрафован.

Штраф за пожар

В Удмуртии оштрафовали одно из муниципальных образований за пожар на вверенной территории, который произошёл в августе 2021 года. Пламя охватило земельный участок площадью свыше 100 га.