В ковид-центрах Удмуртии за нерабочие дни снизилось число пациентов

По состоянию на 7 ноября лечение проходят 2 964 человека.

Ижевск. Удмуртия. В период нерабочих дней в ковид-центрах Удмуртии на 10% снизилось число госпитализированных в них людей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики со ссылкой на зампреда регионального кабмина Эльвиру Пинчук.

За прошедшие 7 дней с 1 по 7 ноября общее число граждан, получающих помощь в ковидных центрах снизилось на 278 человек. По состоянию на 1 ноября лечение проходили 3 242 жителя республики, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция и внебольничная пневмония. 7 ноября боролись с болезнью уже 2 964 человека.

Отмечается, что в ковидных стационарах республики в настоящий момент развёрнуто 3 980 коек, свободными из них остаются 26%.

В период нерабочих дней от коронавируса привились 23 375 человек. На сегодняшний день первый компонент препарата, включая однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», поставили 557 434 жителя республики, что составляет более 60% от плана. Среди привившихся 171 413 людей старше 60 лет.



Второй компонент поставили 355 464 человека.