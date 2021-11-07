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В ковид-центрах Удмуртии за нерабочие дни снизилось число пациентов

17:00, 07 ноября, 2021
Юрий Абашев
В ковид-центрах Удмуртии за нерабочие дни снизилось число пациентов
17:00, 07 ноября, 2021
Юрий Абашев
31
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
31
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По состоянию на 7 ноября лечение проходят 2 964 человека.

Ижевск. Удмуртия. В период нерабочих дней в ковид-центрах Удмуртии на 10% снизилось число госпитализированных в них людей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики со ссылкой на зампреда регионального кабмина Эльвиру Пинчук.

За прошедшие 7 дней с 1 по 7 ноября общее число граждан, получающих помощь в ковидных центрах снизилось на 278 человек. По состоянию на 1 ноября лечение проходили 3 242 жителя республики, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция и внебольничная пневмония. 7 ноября боролись с болезнью уже 2 964 человека.

Отмечается, что в ковидных стационарах республики в настоящий момент развёрнуто 3 980 коек, свободными из них остаются 26%.

В период нерабочих дней от коронавируса привились 23 375 человек. На сегодняшний день первый компонент препарата, включая однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», поставили 557 434 жителя республики, что составляет более 60% от плана. Среди привившихся 171 413 людей старше 60 лет.

Второй компонент поставили 355 464 человека.

17:00, 07 ноября, 2021
Юрий Абашев
31
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#коронавирус
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