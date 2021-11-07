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Приём заявок на фестиваль «Театральное Приволжье» продлён в Удмуртии до декабря

16:04, 07 ноября, 2021
Юрий Абашев
Приём заявок на фестиваль «Театральное Приволжье» продлён в Удмуртии до декабря
16:04, 07 ноября, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#театр
Фото: pixabay.com
105
0

Это связано с введением ковидных ограничений.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 25 сентября идёт приём заявок в региональном этапе фестиваля творческих коллективов «Театральное Приволжье». В связи с введением новых ограничений подать пидеоролики спектаклей можно будет до 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртии.

Победителя регионального этапа объявят 25 декабря. В настоящий момент в оргкомитет республики поступило 20 заявок, 18 от детских студий, 2 — от молодёжных. Среди заявленных групп представители Ижевска, Воткинска, Глазова, Сарапула, Малопургинского, Якшур-Бодьинского, Завьяловского, Игринского, Можгинского районов.

16:04, 07 ноября, 2021
Юрий Абашев
105
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#театр
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