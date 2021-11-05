С 8 ноября в Удмуртии возобновляется работа общепита

Посетителям будет необходим QR-код для посещения.

Ижевск. Удмуртия. С 8 ноября в Удмуртии возобновят работу ряд предприятий, на которых ранее были установлены ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

С 8 ноября разрешается работа розничных торговых точек, торговых центров, общепита — без ограничений по заполняемости, музеев и библиотек. Тем не менее посещать эти объекты смогут только при наличии сертификата вакцинации или переболевшего ковидом (QR-коды), либо отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 72 часа до посещения.

Детский сады, школы и СПО выходят на работу в прежнем режиме.

С другой стороны, 15 ноября приостанавливается работа ярмарок в павильонах и иных закрытых помещениях. Театры, кинотеатры, концертные залы, детские игровые комнаты, развлекательные центры и игровые зоны в общепите и офисах так же не будут доступны для посещения.

До особого распоряжения не будут работать предприятия общепита без отдельного входа.

Если ситуация с коронавирусом к середине ноября станет лучше, с 15-го числа работу упомянутых выше организаций разрешат, но посетителям всё равно будут необходимы QR-коды или справки с медотводом.