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С 8 ноября в Удмуртии возобновляется работа общепита

10:05, 05 ноября, 2021
Андрей Бирюков
С 8 ноября в Удмуртии возобновляется работа общепита
10:05, 05 ноября, 2021
Андрей Бирюков
495
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#локдаун\n#торговля
Фото: ИА «Сусанин»
495
0

Посетителям будет необходим QR-код для посещения.

Ижевск. Удмуртия. С 8 ноября в Удмуртии возобновят работу ряд предприятий, на которых ранее были установлены ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

С 8 ноября разрешается работа розничных торговых точек, торговых центров, общепита — без ограничений по заполняемости, музеев и библиотек. Тем не менее посещать эти объекты смогут только при наличии сертификата вакцинации или переболевшего ковидом (QR-коды), либо отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 72 часа до посещения. 

Детский сады, школы и СПО выходят на работу в прежнем режиме. 

С другой стороны, 15 ноября приостанавливается работа ярмарок в павильонах и иных закрытых помещениях. Театры, кинотеатры, концертные залы, детские игровые комнаты, развлекательные центры и игровые зоны в общепите и офисах так же не будут доступны для посещения. 

До особого распоряжения не будут работать предприятия общепита без отдельного входа. 

Если ситуация с коронавирусом к середине ноября станет лучше, с 15-го числа работу упомянутых выше организаций разрешат, но посетителям всё равно будут необходимы QR-коды или справки с медотводом.

10:05, 05 ноября, 2021
Андрей Бирюков
495
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#локдаун\n#торговля
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