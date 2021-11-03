Неравнодушных жителей Удмуртии наградили медалью «За содействие»

Бдительность Григория Панишева и Дмитрия Орлова помогла следователям раскрыть преступление.

Ижевск. Удмуртия. В следственном управлении СК России по Удмуртии состоялось вручение медалей «За содействие» Григорию Панишеву и Дмитрию Орлову. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что поздним вечером 5 февраля 2021 года на обочине автодороги в Малопургинском районе Удмуртии произошло жестокое преступление. Бандит напал на водителя такси с ножом, от чего тот скончался. Проезжавшие в это время мимо места происшествия на своих автомобилях Дмитрий Орлов и Григорий Панишев, заметив съехавшую в кювет машину, остановились, чтобы выяснить, не требуется ли водителю помощь. Обнаружив в салоне раненого водителя, они незамедлительно сообщили об этом в экстренные службы и стали оказывать потерпевшему медицинскую помощь. Заметив прятавшегося в кустарнике неподалеку мужчину, того самого преступника, водители направили на это место свет фар своих автомобилей, препятствуя тем самым ему остаться незамеченным.

Предпринятые Дмитрием Орловым и Григорием Панишевым меры способствовали тому, что злоумышленника своевременно обнаружили и задержали. Неподалеку от места, где он прятался, следователь обнаружил нож, явившийся орудием преступления. В дальнейшем преступник предстал перед судом и понёс заслуженное наказание.

За проявленную активную гражданскую позицию и смелость приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации Дмитрий Орлов и Григорий Панишев награждены медалью «За содействие».