Вступление в силу новых ковидных ограничений в Удмуртии и загрязнение реки Ангары близ Байкала: новости к этому часу

Что произошло на планете минувшей ночью.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, республика. Сегодня за окном ожидается +4…+9 градусов Цельсия. Местами пройдут небольшие дожди.

Новые ограничения

В Удмуртии с 1 ноября вступили в силу новые ковидные ограничения. Так с сегодняшнего дня по 7 ноября общепит будет работать только на вынос и в режиме доставки. Приостановят деятельность объекты розничной торговли, кроме аптек, магазинов продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.

Проведение массовых мероприятий приостанавливается до 7 ноября. Закрываются детские игровые комнаты, развлекательные центры, бани и сауны.

Загрязнение у Байкала

В реку Ангару — единственный отток из озера Байкал — попали нефтепродукты. Как сообщает «Газета.ru», утечку удалось обнаружить 31 октября. Изначальной точкой загрязнения может быть набережная в Центре Иркутска, где находится стройплощадка.

Специалисты начали ликвидировать разлив.

Пострадали на отдыхе

В турецком городе Серик произошло ДТП с автобусом, в котором находились туристы из России, сообщает «МИР 24». Водитель не справился с управлением, выехал на встречку и перевернулся. Травмы получили девять россиян. Их доставили в больницы.

Удар поездов

Два поезда столкнулись в английском Солсбери вечером, 31 октября. Об этом пишет «Интерфакс». Травмы получили 17 человек, в том числе один из машинистов. Погибших нет. Представитель компании-перевозчика сообщил, что сначала задний вагон одного из поездов столкнулся с объектом на подходе к станции Солсбери и сошел с рельсов. Затем другой поезд столкнулся с первым.