Ужасы да и только: жители Удмуртии стали чаще смотреть кино в жанре хоррор

На увеличение внимания к этому жанру могла повлиять осенняя хандра.
Ижевск. Удмуртия. Этой осенью жители Удмуртии особенно заинтересовались хоррорами. Смотреть фильмы ужасов стали на 20% больше, чем летом. Фаворитами сезона оказались картины про апокалипсис, их увидел каждый второй зритель онлайн-кинотеатра «МегаФон ТВ». Такой тренд выявили аналитики сервиса с помощью обезличенного анализа зрительских предпочтений.
Телеком-эксперты полагают, что на повышенное внимание к фильмам могли повлиять осенняя хандра и желание снять стресс в связи новой волной коронавируса в России. Ведь по мнению психологов, такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.
Помимо сезонного интереса к ужастикам есть всплески в привязке к календарным датам - например, к Хэллоуину. В России, по опросам ВЦИОМ, его празднуют лишь 7% людей. Поэтому многие охотнее включат страшный сериал, чем сами будут наряжаться в пугающие образы. Так, по данным аналитиков, в течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров – их включают в 2 раза чаще, чем в обычный день.
При выборе сериалов жители единодушны. Каждый третий отдает предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние»*, а каждый пятый - истории про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы». В фильмах такого единения нет: верхние строчки рейтинга заняли «Синяя бездна 2» и «Страшные истории для рассказа в темноте», каждая из которых набрала 3% аудитории.
В целом жители Удмуртии уже успели увидеть 19 сериалов и почти 300 фильмов ужасов. МегаФоном составил список самых популярных лент в нашей республике, который поможет выбрать картину для просмотра в Хэллоуин:
Топ-7 хорроров
- «Синяя бездна 2»;
- «Страшные истории для рассказа в темноте»;
- «Поворот не туда: Наследие»;
- «Проклятие Спящей красавицы»;
- «Голем: Начало»;
- «Солнцестояние»;
- «Гретель и Гензель»;
Топ-7 сериалов в категории ужасы:
- «Противостояние» *
- «Ходячие мертвецы»
- «Чепелуэйт» *
- «Хелстром»
- «30 сребреников» *
- «Сумеречная зона» *
- «Страна Лавкрафта» *
*сериалы доступны в сервисе Amediateka на МегаФон ТВ.