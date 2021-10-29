Ужасы да и только: жители Удмуртии стали чаще смотреть кино в жанре хоррор

На увеличение внимания к этому жанру могла повлиять осенняя хандра.





Ижевск. Удмуртия. Этой осенью жители Удмуртии особенно заинтересовались хоррорами. Смотреть фильмы ужасов стали на 20% больше, чем летом. Фаворитами сезона оказались картины про апокалипсис, их увидел каждый второй зритель онлайн-кинотеатра «МегаФон ТВ». Такой тренд выявили аналитики сервиса с помощью обезличенного анализа зрительских предпочтений.

Телеком-эксперты полагают, что на повышенное внимание к фильмам могли повлиять осенняя хандра и желание снять стресс в связи новой волной коронавируса в России. Ведь по мнению психологов, такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.

Помимо сезонного интереса к ужастикам есть всплески в привязке к календарным датам - например, к Хэллоуину. В России, по опросам ВЦИОМ, его празднуют лишь 7% людей. Поэтому многие охотнее включат страшный сериал, чем сами будут наряжаться в пугающие образы. Так, по данным аналитиков, в течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров – их включают в 2 раза чаще, чем в обычный день.

При выборе сериалов жители единодушны. Каждый третий отдает предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние»*, а каждый пятый - истории про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы». В фильмах такого единения нет: верхние строчки рейтинга заняли «Синяя бездна 2» и «Страшные истории для рассказа в темноте», каждая из которых набрала 3% аудитории.

В целом жители Удмуртии уже успели увидеть 19 сериалов и почти 300 фильмов ужасов. МегаФоном составил список самых популярных лент в нашей республике, который поможет выбрать картину для просмотра в Хэллоуин:

Топ-7 хорроров

«Синяя бездна 2»;

«Страшные истории для рассказа в темноте»;

«Поворот не туда: Наследие»;

«Проклятие Спящей красавицы»;

«Голем: Начало»;

«Солнцестояние»;

«Гретель и Гензель»;

Топ-7 сериалов в категории ужасы:

«Противостояние» *

«Ходячие мертвецы»

«Чепелуэйт» *

«Хелстром»

«30 сребреников» *

«Сумеречная зона» *

«Страна Лавкрафта» *

*сериалы доступны в сервисе Amediateka на МегаФон ТВ.