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Ужасы да и только: жители Удмуртии стали чаще смотреть кино в жанре хоррор

16:25, 29 октября, 2021
Ужасы да и только: жители Удмуртии стали чаще смотреть кино в жанре хоррор
16:25, 29 октября, 2021
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Мегафон\n#реклама
Фото: pixabay.com
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На увеличение внимания к этому жанру могла повлиять осенняя хандра.

Ижевск. Удмуртия. Этой осенью жители Удмуртии особенно заинтересовались хоррорами. Смотреть фильмы ужасов стали на 20% больше, чем летом. Фаворитами сезона оказались картины про апокалипсис, их увидел каждый второй зритель онлайн-кинотеатра «МегаФон ТВ». Такой тренд выявили аналитики сервиса с помощью обезличенного анализа зрительских предпочтений. 

Телеком-эксперты полагают, что на повышенное внимание к фильмам могли повлиять осенняя хандра и желание снять стресс в связи новой волной коронавируса в России. Ведь по мнению психологов, такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.

Помимо сезонного интереса к ужастикам есть всплески в привязке к календарным датам - например, к Хэллоуину. В России, по опросам ВЦИОМ, его празднуют лишь 7% людей. Поэтому многие охотнее включат страшный сериал, чем сами будут наряжаться в пугающие образы. Так, по данным аналитиков, в течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров – их включают в 2 раза чаще, чем в обычный день.

При выборе сериалов жители единодушны. Каждый третий отдает предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние»*, а каждый пятый -  истории про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы». В фильмах такого единения нет: верхние строчки рейтинга заняли «Синяя бездна 2» и «Страшные истории для рассказа в темноте», каждая из которых набрала 3% аудитории.

В целом жители Удмуртии уже успели увидеть 19 сериалов и почти 300 фильмов ужасов. МегаФоном составил список самых популярных лент в нашей республике, который поможет выбрать картину для просмотра в Хэллоуин: 

Топ-7 хорроров

  • «Синяя бездна 2»;
  • «Страшные истории для рассказа в темноте»;
  • «Поворот не туда: Наследие»;
  • «Проклятие Спящей красавицы»;
  • «Голем: Начало»;
  • «Солнцестояние»;
  • «Гретель и Гензель»;

Топ-7 сериалов в категории ужасы:

  • «Противостояние» *
  • «Ходячие мертвецы»
  • «Чепелуэйт» *
  • «Хелстром»
  • «30 сребреников» *
  • «Сумеречная зона» *
  • «Страна Лавкрафта» *

*сериалы доступны в сервисе Amediateka на МегаФон ТВ.

16:25, 29 октября, 2021
55
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Мегафон\n#реклама
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