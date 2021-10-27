Итоги дня: открытие нового пункта вакцинации в Ижевске и график работы больниц с 30 октября по 7 ноября

Главные новости среды.
Ижевск. Удмуртия. За прошлые сутки в Удмуртии стало известно ещё о 396 заболевших коронавирусом. Скончались 19 пациентов.
График работы
Минздрав Удмуртии рассказал о том, как будут работать больницы в период с 30 октября по 7 ноября. Также был опубликован график работы пунктов вакцинации.
Ограничения не коснутся
Точки фуд-корта в офисных центрах продолжат свою работу в рамках антиковидных мер, поскольку на места, где они располагаются не распространяются требования к предъявлению QR-кода или ПЦР-теста.
Не успел «переобуться»
Летняя авторезина стала причиной смертельной аварии в Удмуртии. Пожилой водитель, не успевший вовремя сменить покрышки, погиб в Якшур-Бодьинском районе. Мужчина не справился с управлением и вылетел на встречку.
Новый пункт
В Ижевске с четверга вновь открывается пункт вакцинации от коронавируса в театре оперы и балета. Работать он будет каждый день с 09:00 до 19:00.
Реконструкция
Реконструкция дачи Башенина в Сарапуле может начаться в 2022 году. Пока в здании функционируют только первый и второй этаж. Остальные помещения почти не используются ввиду их неудовлетворительного состояния.
Блокировка
В Удмуртии заблокировали 68 сайтов, предлагающих гражданам купить поддельный сертификат или QR-код о якобы пройденной вакцинации от коронавируса.
Юбилей любимицы
Жительнице ижевского зоопарка орангутангу Лоле 8 ноября исполняется 25 лет. Горожане смогут поздравить утончённого примата. В зоопарк можно будет принести яркие шляпки, сумочки, футболки в качестве подарка имениннице.