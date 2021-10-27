Итоги дня: открытие нового пункта вакцинации в Ижевске и график работы больниц с 30 октября по 7 ноября

Главные новости среды.

Ижевск. Удмуртия. За прошлые сутки в Удмуртии стало известно ещё о 396 заболевших коронавирусом. Скончались 19 пациентов.

График работы

Минздрав Удмуртии рассказал о том, как будут работать больницы в период с 30 октября по 7 ноября. Также был опубликован график работы пунктов вакцинации.

Ограничения не коснутся

Точки фуд-корта в офисных центрах продолжат свою работу в рамках антиковидных мер, поскольку на места, где они располагаются не распространяются требования к предъявлению QR-кода или ПЦР-теста.

Не успел «переобуться»

Летняя авторезина стала причиной смертельной аварии в Удмуртии. Пожилой водитель, не успевший вовремя сменить покрышки, погиб в Якшур-Бодьинском районе. Мужчина не справился с управлением и вылетел на встречку.

Новый пункт

В Ижевске с четверга вновь открывается пункт вакцинации от коронавируса в театре оперы и балета. Работать он будет каждый день с 09:00 до 19:00.

Реконструкция

Реконструкция дачи Башенина в Сарапуле может начаться в 2022 году. Пока в здании функционируют только первый и второй этаж. Остальные помещения почти не используются ввиду их неудовлетворительного состояния.

Блокировка

В Удмуртии заблокировали 68 сайтов, предлагающих гражданам купить поддельный сертификат или QR-код о якобы пройденной вакцинации от коронавируса.

Юбилей любимицы

Жительнице ижевского зоопарка орангутангу Лоле 8 ноября исполняется 25 лет. Горожане смогут поздравить утончённого примата. В зоопарк можно будет принести яркие шляпки, сумочки, футболки в качестве подарка имениннице.