Итоги дня: очередное подорожание проезда в Ижевске и скорое исчезновение «лисьих хвостов» над заводом «Ижсталь»

Главные новости понедельника.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки коронавирус выявили у 401 человека. Скончались 30 человек.
Без «лисьих хвостов»
Завод «Ижсталь» в 2022 году завершит модернизацию системы газоочистки сталеплавильных печей, что избавит город от дымных выбросов, так называемых «лисьих хвостов». Всё необходимое оборудование уже закуплено.
Новые ограничения
В Удмуртии с 25 октября вступили в силу новые антиковидные ограничения. Закрываются точки общепита, находящиеся внутри торговых центров и не имеющие отдельного входа. Посещение спортивных учреждений для гостей и сотрудников возможно лишь при наличии отрицательного ПЦР-теста, справки о недавно перенесённом заболевании или документ, подтверждающий пройденную вакцинацию.
Дистант
Школы Удмуртии с 8 ноября перейдут на дистанционное обучение из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. С 30 октября по 7 ноября учебные заведения будут на каникулах.
Новая ограда
Завод «Ижсталь» отлил пробный фрагмент копии исторической ограды для сквера у Национальной библиотеки. Полностью элемент городского декора будет готов к весне. После этого его установят на прежнем месте.
Вновь дороже
В Ижевске вновь может вырасти стоимость проезда в общественном транспорте. Соответствующие документы в региональный Минстрой подали предприятия ИПОПАТ и ИжГЭТ. Комиссия по тарифам назначена на 9 ноября.
Борьба с птичьим гриппом
В результате обнаружения в ижевском микрорайоне очага птичьего гриппа было уничтожено 88 голов птицы.