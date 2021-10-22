Почти все работники сферы водного транспорта Удмуртии прошли вакцинацию

В целом в транспортной отрасли количество привитых работников превысило 80%.

Ижевск. Удмуртия. Вакцинация сотрудников транспортной отрасли Удмуртии приближается к завершению. На сегодняшний день в этой области привито более 80% от общего числа персонала. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Самая вакцинированная область — это предприятия водного транспорта. Там защитили своё здоровье 98% сотрудников. Процент привившихся в дорожной области превысил 50%.

«Я привился почти полгода назад, перенес вакцину легко. К слову, сегодня в самом министерстве вакцинировано уже около 70 % сотрудников, и эта цифра, конечно, увеличится», - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики Алексей Горбачев.

Для минимизирования риска распространения коронавирусной инфекции, в транспортной и дорожной отрасли ввели возможность дистанционной работы для сотрудников.

Напомним, что в Удмуртии идёт обязательная вакцинация для граждан, занятых в ряде профессий. Так в сфере социальной защиты привито уже 67% сотрудников. В области образования вакцинировались 60,5% работников.