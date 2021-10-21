Темпы вакцинации на ИЭМЗ «Купол» в Ижевске с начала года выросли в шесть раз

Вакцину на предприятие доставляют врачи.





Ижевск. Удмуртия. На ИЭМЗ «Купол» в Ижевске вакцинировали более 40% работников. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Вакцину на предприятие доставляют врачи с помощью портативных холодильников. Для прививания работников заранее составляется график. В некоторых подразделениях завода вакцинацию прошли все сотрудники.Почти тысяча работников поставили прививку ещё в первые шесть месяцев 2021 года. Ещё столько же получили все необходимые компоненты в сентябре-октябре.

Отмечается, что с начала года темпы вакцинации на предприятии выросли в шесть раз.

На Чепецком механическом заводе на сегодняшний день привились 2 591 человек (81% от общего числа работников). 82 сотрудника прошли ревакцинацию.

«Для меня в настоящих условиях в приоритете собственное здоровье и здоровье окружающих. Близкие мне люди по медицинским показаниям прививку поставить не могут. Поэтому уберечь их от возможного заражения – моя прямая обязанность. К тому же вокруг много отрицательных примеров. COVID-19 не жалеет никого», — рассказал инженер по подготовке производства, старший цеха № 5 Михаил Карпов.

Напомним, что в Удмуртии идёт обязательная вакцинация для граждан, занятых в ряде профессий. Так в сфере социальной защиты привито уже 67% сотрудников. В области образования вакцинировались 60,5% работников.