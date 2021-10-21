Горожане предложили закольцевать движение транспорта в микрорайоне Культбаза

Также власти могут расширить улицу Софьи Ковалевской.

Ижевск. Удмуртия. Во время встречи председателя Гордумы Фарита Губаева с инициативной группой жителей микрорайона Культбаза, последними был выдвинут ряд предложений по улучшению транспортной обстановки в этой точке города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Горожане предложили вернуть двусторонний проезд по улице Софьи Ковалевской, в то же время, расширив проезжую часть до нормативных параметров. Житель микрорайона Андрей Кулигин отметил, что решить транспортную проблему можно с помощью организации кругового движения внутри Культбазы. Для этого потребуется закольцевать дороги по улицам 8-е Марта, Грибоедова, Тимирязева и Репина.

Предложения предстоит обсудить с организаторами дорожного движения и согласовать с Госавтоинспекцией.

Напомним, в планах властей города сделать двусторонним движение по улице Серова, а также расширить дорогу на перекрёстке Авангардной и Репина.