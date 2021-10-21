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Горожане предложили закольцевать движение транспорта в микрорайоне Культбаза

08:30, 21 октября, 2021
Юрий Абашев
Горожане предложили закольцевать движение транспорта в микрорайоне Культбаза
08:30, 21 октября, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги\n#транспорт
Фото: ИА «Сусанин»
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Также власти могут расширить улицу Софьи Ковалевской.

Ижевск. Удмуртия. Во время встречи председателя Гордумы Фарита Губаева с инициативной группой жителей микрорайона Культбаза, последними был выдвинут ряд предложений по улучшению транспортной обстановки в этой точке города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Горожане предложили вернуть двусторонний проезд по улице Софьи Ковалевской, в то же время, расширив проезжую часть до нормативных параметров. Житель микрорайона Андрей Кулигин отметил, что решить транспортную проблему можно с помощью организации кругового движения внутри Культбазы. Для этого потребуется закольцевать дороги по улицам 8-е Марта, Грибоедова, Тимирязева и Репина.

Предложения предстоит обсудить с организаторами дорожного движения и согласовать с Госавтоинспекцией.

Напомним, в планах властей города сделать двусторонним движение по улице Серова, а также расширить дорогу на перекрёстке Авангардной и Репина.

08:30, 21 октября, 2021
Юрий Абашев
5
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги\n#транспорт
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