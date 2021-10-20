Итоги дня: смертельное ДТП в Якшур-Бодье и полтысячи закрытых на карантин классов из-за ковида в Удмуртии

Главные новости среды.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии бьются новые антирекорды по суточной заболеваемости ковидом — заболели 378 человек.

Суд за ребёнка

Суд в Ярославле вынес приговор супругам из Ижевска, незаконно взявшим в семью чужого ребенка. Мужчина получил два года исправительных работ, женщина — 1 год и 6 месяцев условно. Напомним, что уголовная история тянется с 2014 года.

Смертельное ДТП

Утром, 20 октября, в Якшур-Бодье произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль с четырьмя людьми в салоне съехал с дороги и перевернулся. От удара погиб 36-летний водитель и его 6-летняя дочь.

Некролог

Умер бывший директор Сарапульского радиозавода Александр Полусмак. Ему было 79 лет. Он возглавлял предприятие с 1982 года.

Классы на карантин

В Удмуртии из-за распространения коронавируса на карантин закрыли 511 классов, из них 120 групп среднего профобразования. На сегодняшний день в сфере образования привито 60,5% сотрудников.

Первый снег

В Удмуртии на этой неделе ожидаются ночные заморозки и первый снег, который выпадет уже в четверг, 21 октября.

Гибель на работе

В Ижевске во время рабочей смены погиб 62-летний водитель погрузчика. Он намеревался заменить масло в моторе машины, при этом в качестве поддержки механизма установил второй погрузчик. Во время работы агрегат придавил рабочего насмерть.