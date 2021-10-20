Итоги дня: смертельное ДТП в Якшур-Бодье и полтысячи закрытых на карантин классов из-за ковида в Удмуртии

Главные новости среды.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии бьются новые антирекорды по суточной заболеваемости ковидом — заболели 378 человек.
Суд за ребёнка
Суд в Ярославле вынес приговор супругам из Ижевска, незаконно взявшим в семью чужого ребенка. Мужчина получил два года исправительных работ, женщина — 1 год и 6 месяцев условно. Напомним, что уголовная история тянется с 2014 года.
Смертельное ДТП
Утром, 20 октября, в Якшур-Бодье произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль с четырьмя людьми в салоне съехал с дороги и перевернулся. От удара погиб 36-летний водитель и его 6-летняя дочь.
Некролог
Умер бывший директор Сарапульского радиозавода Александр Полусмак. Ему было 79 лет. Он возглавлял предприятие с 1982 года.
Классы на карантин
В Удмуртии из-за распространения коронавируса на карантин закрыли 511 классов, из них 120 групп среднего профобразования. На сегодняшний день в сфере образования привито 60,5% сотрудников.
Первый снег
В Удмуртии на этой неделе ожидаются ночные заморозки и первый снег, который выпадет уже в четверг, 21 октября.
Гибель на работе
В Ижевске во время рабочей смены погиб 62-летний водитель погрузчика. Он намеревался заменить масло в моторе машины, при этом в качестве поддержки механизма установил второй погрузчик. Во время работы агрегат придавил рабочего насмерть.