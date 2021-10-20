Жители Удмуртии могут помочь 5-летней девочке с пороком сердца

Малышке из Можги необходимо провести операцию в Германии.

Можга. Удмуртия. Жителей Удмуртии призывали помочь пятилетней девочке с пороком сердца из Можги. В республике нужные операции не делают, а получить квоту в другой регион её семье не удаётся.

«У маленькой Маши Акбаевой за плечами две операции на сердце. Обе в Перми, так как в родной Удмуртии высокотехнологичную медицинскую помощь такого рода не оказывают. Сейчас пришло время для третьей завершающей операции, но с получением квоты возникли проблемы», — говорится в сообщении.

Маша родилась в Можге пять лет назад. Роды были тяжёлыми, девочка чуть не погибла. На вторые сутки у новорождённой обнаружили шумы в сердце. В Республиканской больнице диагноз подтвердили — порок сердца. Левый желудочек не развит, вся нагрузка приходится на правый. Ещё больше порок осложняется дефектом между камерами сердца. Из-за него венозная и артериальная кровь смешиваются, что приводит к недостаточному насыщению кислородом.

После долгих обсуждений врачи пришли к выводу, что операцию нужно делать срочно. Ближайший кардиоцентр такого уровня был в Перми. Пришлось приложить максимум усилий, чтобы быстро получить квоту. Помогли работники Минздрава Удмуртии. В результате месячная малышка отправилась в Пермь.

Хирурги сузили лёгочную артерию, чтобы немного разгрузить сердце и подготовить девочку к дальнейшим этапам коррекции порока. Следующую операцию должны были провести через полгода, но квоту удалось получить только через 10 месяцев. Во время второй операции пермские специалисты перенаправили кровоток и ещё немного разгрузили слабое сердце.

Маша нормально росла и развивалась, но порок каждый день давал о себе знать. Насыщение крови кислородом остаётся на экстремально низком уровне — всего 80%. От этого синеют ногти и губы, тяжело дышать. Маша растёт, и сердцу всё сложнее справляться.

Третью операцию также должны были сделать в Перми, но квоту не удалось получить до сих пор. Чтобы не терять времени, родителям посоветовали обратиться за помощью к иностранным специалистам. Ответ пришёл из Германии. Немецкие кардиохирурги предлагают принципиально иное лечение. Вместо паллиативной операции Фонтена, которая предполагает массу осложнений, Маше проведут полуторажелудочковую коррекцию. То есть правильную анатомию сердца удастся сохранить. А значит Маше не придётся постоянно принимать лекарства, серьёзных осложнений удастся избежать, жизнь девочки будет намного дольше и здоровее.

Лечение за границей стоит 7 590 449 рублей. Для семьи это неподъёмные деньги. Но иного выхода нет. Ждать операцию в России Маша уже не может.

Оплатить лечение семье помогает благотворительный фонд «Алёша». На данный момент собрано около 35%. Но времени всё меньше, операцию необходимо провести в ближайшие месяцы. Поэтому семья обращается за помощью к каждому неравнодушному жителю Удмуртии.

Подробности о том, как помочь Маше, находятся по ссылке на странице фонда.