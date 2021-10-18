Удмуртию во Всероссийском конкурсе «Народный участковый» представит Владимир Леванов

Он получил наибольшее количество голосов на втором этапе конкурса.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подвели итоги второго этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый». Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В результате трёхнедельного интернет-голосования победителем этапа стал участковый уполномоченный отдела полиции № 2 УМВД по Ижевску старший лейтенант полиции Владимир Леванов. Страж порядка несёт службу более 5 лет.

Леванов представит Удмуртию в финале Всероссийского конкурса, куда прибудут лучшие участковые со всех регионов страны.