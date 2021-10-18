В Удмуртии выберут первых красавиц татарского народа

Национальный конкурс красоты и талантов стартует в Ижевске в декабре.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии состоится конкурс красоты и талантов среди юных представительниц татарского народа. Фестиваль «Татар кызы-2022» стартует в Ижевске в декабре 2021 года. Об этом сообщается на официальной странице конкурса в сети в «Вконтакте».

Отбор участниц пройдет 21 ноября в республиканском Доме дружбы народов. На кастинг приглашаются девочки от 7 до 9 лет и девушки от 17 до 24 лет. Обязательным условием является владение татарским языком.

Участницам предстоит продемонстрировать не только внешние данные, но и знание татарской культуры и истории, а также порадовать зрителей творческими номерами.

Целью конкурса является сохранение национально-культурного наследия и языка татарского народа, передача духовных традиций молодому поколению.

Напомним, состязание маленьких красавиц «Нэни асылташ» проходит в Удмуртии с 2020 года. Конкурс красоты среди девушек «Татар кызы» станет юбилейным, его проведут уже десятый раз. Финалистки фестиваля встретятся на одной сцене в марте 2022 года.

И добавим, организаторами конкурса выступают республиканский Дом дружбы народов и союз татарской молодежи Удмуртской Республики «Иман».