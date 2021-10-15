Итоги дня: уголовное дело после пожара в Ижевске и темпы вакцинации от коронавируса в Удмуртии

О самых важных и интересных новостях пятницы от корреспондентов «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии еще у 335 жителей подтвердился коронавирус, 259 пациентов выздоровели, 36 скончались.

Не отвечали требованиям безопасности:

В Ижевске возбудили уголовное дело после пожара на крыше жилого дома в посёлке Машиностроителей. Расследование ведётся по статье 238 УК России «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». За восстановление повреждённой кровли взялась управляющая компания

Первым делом самолёты:

Жителям Ижевска объяснили, почему самолёты стали чаще летать над городом. Это связано с изменением транзитных коридоров, по которым воздушные суда следуют. Особый пик на появление в небе самолётов приходится на промежуток с 4 до 8 утра.

Вакцинация:

В Удмуртии в три раза выросли темпы вакцинации от коронавируса в сравнении с началом октября. За день в среднем делают 6 тыс. уколов. На это повлияло постановление Роспотребнадзора об обязательной вакцинации.

Экзамены:

В Удмуртии могут вернуть прежний порядок сдачи ОГЭ и ЕГЭ, который действовал до пандемии коронавируса. Если такое решение будет принято окончательно, то девятиклассники в 2022 году будут сдавать ОГЭ по 4 предметам: русский язык, математика и два предмета по выбору. Чтобы получить аттестат в 11 классе достаточно сдать только русский язык и базовую или профильную математику.

И о погоде:

Выходные в Удмуртии будут прохладными, местами могут пройти небольшие дожди. Температура воздуха составит +7…+12 градусов Цельсия днём и +1…+6 градусов ночью.