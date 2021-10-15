Жители Удмуртии могут выбрать деревни и села, где необходимо провести интернет и подключить мобильную связь

По данным портала Госуслуг, пока в республике лидирует деревня Симашур.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии до середины ноября смогут отдать свой голос за небольшие населенные пункты, жителям которых необходимо подключение к мобильной связи и 4G интернету. Услуги станут доступны благодаря Программе устранения цифрового неравенства, которую реализуют Минцифра России и ПАО «Ростелеком», сообщает пресс-служба министерства.

В списке для голосования представлены населенные пункты численностью от 100 до 500 жителей. Сделать свой выбор можно на портале Госуслуг либо отправив письмо в Минцифры России. В письме необходимо указать тот самый пункт, жители которого нуждаются в качественной мобильной связи и быстром интернете.

После 15 ноября начнется подсчет голосов. По итогу выберут 45 населенных пунктов. Результаты опубликуют на Госуслугах в январе 2022 года.

По данным портала на 15 октября, в лидерах по Удмуртии деревня Симашур Глазовского района — 68 голосов, село Люм Глазовского района — 38 голосов и деревня Бородули Шарканского района — 26 голосов.