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Жители Удмуртии могут выбрать деревни и села, где необходимо провести интернет и подключить мобильную связь

14:34, 15 октября, 2021
Жители Удмуртии могут выбрать деревни и села, где необходимо провести интернет и подключить мобильную связь
14:34, 15 октября, 2021
184
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ростелеком\n#мобильная связь\n#интернет
Фото: arzik
184
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По данным портала Госуслуг, пока в республике лидирует деревня Симашур.  

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии до середины ноября смогут отдать свой голос за небольшие населенные пункты, жителям которых необходимо подключение к мобильной связи и 4G интернету. Услуги станут доступны благодаря Программе устранения цифрового неравенства, которую реализуют Минцифра России и ПАО «Ростелеком», сообщает пресс-служба министерства.

В списке для голосования представлены населенные пункты численностью от 100 до 500 жителей. Сделать свой выбор можно на портале Госуслуг либо отправив письмо в Минцифры России. В письме необходимо указать тот самый пункт, жители которого нуждаются в качественной мобильной связи и быстром интернете.

После 15 ноября начнется подсчет голосов. По итогу выберут 45 населенных пунктов. Результаты опубликуют на Госуслугах в январе 2022 года.

По данным портала на 15 октября, в лидерах по Удмуртии деревня Симашур Глазовского района — 68 голосов, село Люм Глазовского района — 38 голосов и деревня Бородули Шарканского района — 26 голосов.

14:34, 15 октября, 2021
184
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ростелеком\n#мобильная связь\n#интернет
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