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Итоги дня: планы на реставрацию Генеральского дома в Ижевске и возобновление работы санавиации

18:10, 13 октября, 2021
Юрий Абашев
Итоги дня: планы на реставрацию Генеральского дома в Ижевске и возобновление работы санавиации
18:10, 13 октября, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#здравоохранение\n#вакцинация
Фото: ИА «СУСАНИН»
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Главные новости среды.

Ижевск. Удмуртия. Очередной день в Удмуртии  начался с обновления антирекорда по заболеваемости ковидом — за сутки +331 заболевший.

Опасная трасса

На лыжероллерной трассе в природном парке «Шаркан» заметили медвежьи следы. Отмечается, что в октябре медведи готовятся к спячке и не должны проявлять агрессию.

Дом №1

В 2025 году могут отреставрировать Генеральский дом в Ижевске, где располагается Музей Ижевска. Источником финансирования может стать национальный проект «Культура».

Возобновились полёты

В Удмуртии возобновлены полёты санитарной авиации после жёсткого приземления вертолёта с пациентом в сентябре 2021 года. 

Наши в Архангельске

Артисты Русского драматического театра Удмуртии проведут гастроли в Поморье. Выступления пройдут в рамках программы «Большие гастроли». Спектакли пройдут 13-16 октября в Архангельском театре драмы имени Ломоносова.

Вакцинация животных

В Ижевске можно будет бесплатно привить от бешенства домашних животных. Ветеринары с 16 по 24 октября будут выезжать в районы города.

Птичий грипп

Жителей Удмуртии предупредили об опасности прихода в регион гриппа птиц. Как сообщило Главное управление ветеринарии республики на странице «ВКонтакте», в соседней Башкирии зарегистрировали вспышку птичьего гриппа.

18:10, 13 октября, 2021
Юрий Абашев
219
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#здравоохранение\n#вакцинация
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