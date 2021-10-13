Итоги дня: планы на реставрацию Генеральского дома в Ижевске и возобновление работы санавиации

Главные новости среды.
Ижевск. Удмуртия. Очередной день в Удмуртии начался с обновления антирекорда по заболеваемости ковидом — за сутки +331 заболевший.
Опасная трасса
На лыжероллерной трассе в природном парке «Шаркан» заметили медвежьи следы. Отмечается, что в октябре медведи готовятся к спячке и не должны проявлять агрессию.
Дом №1
В 2025 году могут отреставрировать Генеральский дом в Ижевске, где располагается Музей Ижевска. Источником финансирования может стать национальный проект «Культура».
Возобновились полёты
В Удмуртии возобновлены полёты санитарной авиации после жёсткого приземления вертолёта с пациентом в сентябре 2021 года.
Наши в Архангельске
Артисты Русского драматического театра Удмуртии проведут гастроли в Поморье. Выступления пройдут в рамках программы «Большие гастроли». Спектакли пройдут 13-16 октября в Архангельском театре драмы имени Ломоносова.
Вакцинация животных
В Ижевске можно будет бесплатно привить от бешенства домашних животных. Ветеринары с 16 по 24 октября будут выезжать в районы города.
Птичий грипп
Жителей Удмуртии предупредили об опасности прихода в регион гриппа птиц. Как сообщило Главное управление ветеринарии республики на странице «ВКонтакте», в соседней Башкирии зарегистрировали вспышку птичьего гриппа.