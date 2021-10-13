Красногорский район получит премию правительства России за благоустройство родников

Красногорье вошло в список призеров всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

Красногорское. Удмуртия. Проект из Удмуртии назван в числе лучших муниципальных практик России. Премией федерального правительства отмечена экологическая инициатива Красногорского сельского поселения. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится пятый год подряд. Его задача – это распространение успешного решения вопросов местного значения, внедрение новых управленческих технологий на уровне муниципалитетов, развитие диалога с населением и поддержка инициатив жителей городов и сельских районов.

Список победителей 2021 года назвал председатель правительства России Марат Хуснуллин. Призерами конкурса стали 50 муниципалитетов из 36 регионов России.

В номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» 2 место заняло Красногорское сельское поселение Удмуртской Республики.

Эта номинация стала одной из самых многочисленных по количеству претендентов. Всего конкурсной комиссией было рассмотрено 262 проекта по заявленной тематике.

Красногорский район представил проект «Живи, родник, живи». Удмуртию называют родниковым краем и природные богатства Красногорья только подтверждают это наименование. На территории района протекает 35 рек, из них 34 берут начало именно из красногорских подземных ключей.

Но не все родники благоустроены должным образом, на многих источниках пришли в негодность деревянные конструкции. Вместе с тем, в районе достаточно небольших деревень, жители которых берут воду в основном из родников.

Проектом красногорцев предусмотрено благоустройство 8 родников, 5 из них уже привели в достойный вид. В будущем облагороженные территории вокруг природных источников станут местом притяжения туристов и площадками для проведения сельских праздников.

Проекту из Удмуртии присуждено 2 место среди сельских поселений. Награда за такое достижение во всероссийском конкурсе в 2021 году составляет 15 млн рублей. Средства на премирование будут выделены из федерального бюджета. Призовой фонд полностью пойдет на развитие Красногорского района.

И добавим, конкурс впервые провели в 2017 году, за 5 дет в нем приняли участие более 3,7 тыс. муниципальных образований страны. По решению президента России Владимира Путина в 2020 году призовой фонд был увеличен в 25 раз – до 1 млрд рублей.