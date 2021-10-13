Ограничения в Глазовском пединституте, блокировка денежных переводов в России и эвакуация на Канарах: новости к этому часу

О чём писали СМИ в последние несколько часов.

Ижевск. Удмуртия. Середину рабочей недели, как всегда, встречаем с последними новостями из Удмуртии, России и всего мира.

Их борьба

В Глазовском пединституте ввели ограничения по коронавирусу. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Так, установлен контроль над студентами, приехавшими из других регионов. Выезд иногородних ограничен. Если работник института вернулся из-за границы, то ему предстоит пройти двухнедельную самоизоляцию. В помещениях должен соблюдаться масочный и температурный режимы. Если у кого-то есть признаки заболевания, ему необходимо обратиться за медпомощью и уйти на самоизоляцию.

Также увеличены большие перерывы — они составят по 40 минут через каждые две пары. Это сделано по предписанию Роспотребнадзора — чтобы студенты могли поесть, не создавая толпы.

Курс на цифру

Более 3 тыс. единиц цифровой техники получили школы Удмуртии в 2021 году. Об этом сообщила министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова.

У 110 школ республики появилось 3,2 тыс. ноутбуков и 110 многофункциональных устройств. Центры «Точка роста» получили 117 единиц техники.

В 2020 году более 100 школ и техникумов получили 3 тыс. ноутбуков и 216 интерактивных досок. Также 216 ноутбуков получили педагоги.

В 2022 году планируется обновить технику ещё в 62 учебных заведениях, в 2023 — 100, а в 2024 — 68.

Кошкин дом

Красивая и пёстрая кошечка Стефания из приюта ищет постоянный дом. Стеша жила в неблагополучных условиях среди 50 кошек. Чтобы вылечить, её пришлось остричь, но сейчас животное полностью здорово и готово к новой жизни.

О ней: стрижка «под льва», привита, стерилизована, лоток, когтеточка — всё знает и умеет. Любит сухой корм и что-нибудь вкусненькое.

Так как Стеша раньше жила с другими кошками, то ей будет проще адаптироваться, если у новых хозяев уже есть питомец.

Не терпит отлагательств

МВД и ФСБ России могут получить право на внесудебную блокировку денежных переводов. Об этом пишут «Известия».

В основном это делается в рамках деятельности по противодействию финансированию терроризма и незаконного оборота наркотиков. Мера по блокировке также затронет финансирование несанкционированных митингов, которые могут повлечь за собой массовые беспорядки и погромы.

Делаться это будет в случаях, не терпящих отлагательства. Блокировать намерены определённые счета, за которыми установлено наблюдение со стороны силовых структур. Запрет на списание средств действует 10 рабочих дней, а для его продления понадобится решение суда.

Впрочем, снимать деньги со счёта будет возможно как для физических, так и для юридических лиц, но лишь в рамках трат «на себя» и на персонал.

А сзади нас пальмы

На острове Пальма на Канарах вновь эвакуация населения. Об этом пишет «Интерфакс».

Бушующий вот уже почти месяц вулкан снова побеспокоил экстренные службы. Принято решение об эвакуации порядка 800 жителей острова, всего же с начала извержения отсюда вывезли почти 7 тыс. человек.

Напомним, извержение на вулканической гряде Кумбре-Вьеханачалось 19 сентября. С тех пор ситуация только усугубилась: около 600 зданий уже погребены лавой. Власти принялись эвакуировать живущих рядом людей. Аэропорт на острове закрыт из-за скопления золы. Лава от вулкана достигла океана, что может привести к образованию токсичных облаков.