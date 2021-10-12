Итоги дня: заболевшие после вакцинации жители Удмуртии и нарушения санитарии в детских садах

Главные новости вторника.

Ижевск. Удмуртия. Заболеваемость ковидом в Удмуртии продолжает расти. За прошлые сутки ещё 320 заболевших. Скончались 30 пациентов.

Удмуртия в Госдуме

Депутаты от Удмуртии вошли в состав профильных комитетов Госдумы. Олег Гарин будет работать в направлении транспорта и транспортной инфраструктуры, Андрей Исаев стал членом комитета по труду. Экс-министр национальной политики Удмуртии Лариса Буранова вошла в комитет по туризму.

Заболели после прививки

988 жителей Удмуртии заразились ковидом после прохождения полного курса вакцинации. Большинство заболевших (771 человек) получили «Гам-КОВИД-Вак». Отметим, что прививка даёт защиту от тяжёлой формы течения болезни.

Погоня

В Ижевске задержали 19-летнего водителя, который будучи пьяным пытался скрыться от преследования полиции. В ходе погони лихач не справился с управлением, врезался в попутно идущий автомобиль и налетел на тросовые ограждения.

Непорядок в детсадах

В Удмуртии с начала года Роспотребнадзор проверил 153 детских сада на соответствие санитарным нормам. В 151 учреждении выявили нарушения. Общая сумма наложенных штрафов превысила 1 млн рублей.

Мёд в Швейцарию

Первая партия удмуртского мёда отправилась на экспорт в Швейцарию. Вес продукции составил 535 кг.

Буквы в «цифру»

В 2021 году Национальная библиотека оцифровала 363 книжных памятника и 1 818 периодических издиний. Все материалы размещены в электронной библиотеке.