Победа «Купол-Родников» в Ижевске, срок за пьяное вождение и беспилотные поезда в Германии: новости к этому часу

О чём писали СМИ в последние несколько часов.

Ижевск. Удмуртия. Второй день рабочей недели продолжаем с последними новостями из Удмуртии, России и всего мира.

Победа

Ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники» одержал победу в матче против подмосковных Химок. Об этом сообщается в официальном сообществе команды из Удмуртии.

После матча главный тренер «Купол-Родников» Артём Комогорцев назвал победу долгожданной. По его словам, счёт мог быть и больше, ведь ижевские баскетболисты осуществили 25 передач и много открытых бросков.

Встреча закончилась со счётом 84:78. Это была вторая игра в сезоне, первую ижевчане проиграли команде «Университет-ЮГРА». Следующий матч состоится 18 октября: «Родники» встретятся «Барнаулом» из Алтайского края.

ДТП

В Сарапульском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Инцидент произошёл накануне на трассе «Сарапул-Каракулино». Около 20:00 53-летний водитель «Лады» сбил мужчину 1973 года рождения, который шёл по проезжей части без светоотражающих элементов. От полученных травм он скончался на месте. Ведётся расследование.

Срок за алкоголь

В России предложили ввести уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде. Об этом пишет RT.

Правительственные ведомства до 1 ноября должны будут представить свои варианты привлечения к уголовной ответственности пьяных водителей. Пока предполагается, что привлекать будут не всех подряд, а тех, у кого уровень алкоголя в организме достиг определённого уровня — в том числе и его предстоит определить ведомствам.

В правительстве отметили, что нетрезвый водитель создаёт угрозу для всех участников движения.

Уникальная технология

В Германии представили беспилотный поезд. Об этом пишет «Интерфакс».

Новинка разработана компанией «Сименс», которая уже много лет занимается разработкой современных подвижных составов. С декабря в железнодорожную систему Гамбурга встроят 4 автоматизированных поезда. Отмечается, что проект является частью программы модернизации городской железнодорожной системы Гамбурга. Его стоимость оценивается в 60 млн евро.

До этого столь уникальная технология применялась лишь частично: в Париже автоматизированные составы работают на некоторых линиях метро, а в других городах, например, в Москве, беспилотники ездят в аэропорту по специальным рельсам. Новинка от «Сименс» же поедет по существующим железным дорогам, наравне с обычными поездами.