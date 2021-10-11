Итоги дня: борьба казанских врачей за жизнь парашютиста из Ижевска и успех Удмуртии на конкурсе «Еврейская Россия»

Главные новости понедельника.

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в Удмуртии коронавирус подтвердился у 315 человек. Скончались 30 пациентов.

Оказали помощь

Ижевчанин, выживший при падении самолёта с парашютистами в Татарстане, получил медицинскую помощь Казани. Ему провели сложную операцию.

Фильм музея

Фильм от Музея Ижевска стал одним из победителей конкурса «Еврейская Россия». Картина посвящена «Еврейскому городку», где проживали специалисты Мотозавода.

Проигрыш

Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» проиграл башкирскому «Спартаку» со счётом 0:1. Главный тренер ФК «Спартак» (Туймазы) Наиль Хабибуллин отметил, что «Ижевск не заслуживал сегодня поражения». Он пожелал ижевчанам удачи по игре и по команде.

Прикрыли банду

Силовики изъяли в Удмуртии крупную партию героина и оружия. У преступной группы обнаружили более 1 кг героина, два пистолета ИЖ-71, автомат Калашникова и боекомплекты к ним.

Успех Туктамышевой

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева заняла второе место на международном турнире серии «Челленджер» — «Финляндия Трофи» в финском Эспоо.

Курьёз на кладбище

На Северном кладбище Ижевска было обнаружено надгробие ещё не умершего человека. На надгробии изображён ветеран Великой Отечественной войны Перевощиков Сергей Никитович. Дата смерти указана как 2025 год, однако человек оказался жив. «Сусанин» разобрался в этой интересной ситуации.