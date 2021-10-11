Жители Ижевска могут помочь бездомным пережить зиму

Можно принести еду, одежду и средства личной гигиены.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в комплексном центре помощи бездомным начинают собирать еду и одежду на предстоящую зиму. Об этом сообщают организаторы проекта в соцсети «ВКонтакте».

Сбор благотворительной помощи начался в рамках проекта «Теплый кров». Горожане могут принести вещи, которые понадобятся людям, не имеющим дома, и помогут пережить зиму.

Из еды лучше всего подойдут продукты питания длительного хранения в заводской упаковке: овощные, рыбные и мясные консервы, чай, кофе, кисель, сахар и сладкое к чаю. Пользуется популярностью еда быстрого приготовления, которую нужно заваривать кипятком: пюре, супы в стаканах и лапша.

Также всем необходимы средства личной гигиены: антибактериальные влажные салфетки, щетки, зубные пасты, шампуни, мочалки, гели для душа, дезодоранты, ополаскиватели для рта.

Важнейшим пунктом идет одежда для холодной погоды: если отдавать мужскую обувь, то лучше с 41 по 44 размер, если женскую — то без каблуков. Из верхней одежды нужны куртки для зимы или поздней осени, перчатки, носки, шапки, шарфы, а под низ — водолазки, футболки, трико, термобелье и трусы.

Принести вещи может каждый желающий, но в организации не примут классическую одежду, такую как пиджаки, брюки, пальто и грязные вещи.

Помимо сдачи вещей, еды и одежды можно перечислить пожертвование на деятельность «Теплого крова». Эти деньги пойдут на покупку других вещей для бездомных, так как у многих из них возникают индивидуальные просьбы: не всегда получается найти подходящую по размеру обувь или одежду и тогда приходится их покупать за счет организации.

Больше подробностей можно узнать по телефону +79127670690 или на страничке проекта в социальной сети «ВКонтакте».