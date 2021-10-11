Капремонт домов в Удмуртии, кассовые сборы «Бондианы» и задержание подростков в Новосибирске: новости к этому часу

О чём писали СМИ в последние несколько часов.

Ижевск. Удмуртия. Начинаем новую рабочую неделю с подборки последних новостей в Удмуртии, России и мире.

Новое название

В Ижевске сменили название остановки общественного транспорта «Техническое училище». Как сообщил председатель гордумы Фарит Губаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте», соответствующее постановление вышло ещё в 2018 году, но не исполнялось. По просьбе Михаила Драгунова её переименовали. С начала октября 2021 года она носит название «Ижевский индустриальный техникум имени Евгения Федоровича Драгунова».

Ремонт в дом

71 жилой дом в 15 населённых пунктах Удмуртии был капитально отремонтирован в сентябре 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Большая часть отремонтированных объектов находится в Ижевске — 25 домов и Глазове — 23 дома. Также ремонт провели в Воткинске, Камбарке и Алнашском, Балезинском, Воткинском, Глазовском, Каракулинском, Сарапульском, Ярском районах.

Кроме того, в сентябре отремонтировали фасад 34 домов, фундамент — в 27, капремонт крыши провели в 16 домах, в 9 — обновили систему теплоснабжения, а в 3 — водоснабжения.

Кошкин дом

Кошечка по имени КитКат ищет постоянный дом. Она трёхцветная, пушистая, стерилизована и привита. Отлично умеет ходить в лоток и пользоваться когтеточкой. Любит сухой корм, от различных вкусностей не откажется.

КитКат ранее жила с другими кошками, поэтому в новом месте ей будет проще жить с ещё одним хвостатым.

Кассовые успехи

25-й фильм про Джеймса Бонда «Не время умирать» после недели проката занял лидерство на всех мировых рынках. Об этом пишут «Известия».

В общей сложности картина собрала 120 млн долларов. При этом в Великобритании, где снимался фильм, доходы составили примерно 32 млн долларов. Это вдвое ниже результатов предыдущего произведения о Джеймсе Бонде «007: Спектр». Аналитики сомневаются, что фильм станет самым кассовым.

Напомним, ранее Королевский военно-морской флот Великобритании присвоил звание почётного коммандера актёру Дэниелу Крейгу, который исполнил роль Джеймса Бонда.

Криминальная субкультура

В Новосибирске полиция задержала 14 молодых людей — их подозревают в приверженности движению АУЕ (запрещено в России). Об этом пишет «Интерфакс».

Группа сторонников криминальной субкультуры была задержана ещё 5 октября. Молодым людям оказалось от 15 до 20 лет. В местной полиции также подчеркнули, что задержанные придерживаются националистических взглядов: у них изъята символика, а также ножи и биты. Их подозревают в избиении участников других субкультур. Трое задержанных помещены в СИЗО и под домашний арест.