При общении с телефонными мошенниками жители Удмуртии стали более бдительными

За день пятеро пенсионеров в Ижевске не поддались на уговоры анонимов.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии стали более бдительными, чаще отказывая в переводе денег мошенникам. С таким утверждением в четверг, 7 октября, выступила пресс-служба МВД по республике.

Правоохранители сообщили, что 6 октября в дежурную часть УМВД России по Ижевску обратились пятеро пенсионеров с заявлениями о попытке совершения в отношении них преступлений. Возраст заявителей – от 64 до 82 лет. Ижевчане сообщили, что на домашний телефон им звонили неизвестные и под предлогом освобождения родственников от уголовной ответственности пытались похитить денежные средства: в трубке сначала раздавался голос «родственника», который сообщал, что в результате ДТП по его вине серьёзно пострадал человек. После чего трубку брал «адвокат» или «сотрудник правоохранительных органов» и предлагал урегулировать вопрос за деньги.

У пенсионеров за «помощь» требовали по 1 миллиону рублей. Во всех случаях граждане параллельно по мобильному телефону связывались со своими родственниками, узнавали, что с ними всё в порядке, после чего прекращали разговор с незнакомцами.

В настоящее время по всем фактам проводится проверка. МВД по Удмуртской Республике напоминает гражданам о необходимости игнорировать подобные звонки, ведь это мошенничество.