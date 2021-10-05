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Старшего следователя-криминалиста из Удмуртии Александра Байбородова занесли на Доску почета СК России

11:55, 05 октября, 2021
Екатерина Сентемова
Старшего следователя-криминалиста из Удмуртии Александра Байбородова занесли на Доску почета СК России
11:55, 05 октября, 2021
Екатерина Сентемова
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#Удмуртия\n#награды\n#Следственный комитет\n#работа\n#труд
Фото: пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии
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Такого признания он удостоился за свой многолетний труд и высокие результаты.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии старшего следователя-криминалиста отдела криминалистики следственного управления Александра Байбородова занесли на Доску почета Следственного комитета Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии

Александр Владимирович числится одним из самых опытных и квалифицированных сотрудников следственного управления. Он много лет проработал в органах прокуратуры и 11 лет трудился в отделе криминалистики следственного управления. Александр Байбородов участвовал в раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений. 

Полковника юстиции неоднократно награждали за его многолетний труд, высокую результативность и выполнение особо сложных задач. 

Он уделяет внимание и обучению молодых кадров: периодически выезжает в районные и межрайонные следственные отделы, чтобы помочь начинающим следователям организовать работу по уголовным делам, в том числе провести осмотры мест происшествия и назначить криминалистические экспертизы.

11:55, 05 октября, 2021
Екатерина Сентемова
322
0
#Удмуртия\n#награды\n#Следственный комитет\n#работа\n#труд
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