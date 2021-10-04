Центр телефонного обслуживания Удмуртии за год обработал почти 500 тысяч звонков

Большинство вопросов связаны со здравоохранением.

Ижевск. Удмуртия. Центр телефонного обслуживания Удмуртии получил около 500 тыс. звонков за первый год своего существования. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Центр телефонного обслуживания населения запустили в октябре 2020 года на базе МФЦ. За это время сотрудники приняли 470 тыс. звонков. В основном у жителей республики возникают вопросы на тему здравоохранения — 270 тыс. Около 200 тыс. остальных связаны с получением государственных и муниципальных услуг, которые предоставляются в МФЦ.

Отмечается, что год назад на линии в ЦТО работали 19 человек, сегодня звонки принимают уже 44 сотрудника. В день они принимают около 2 тыс. звонков.

Кроме того, Центр телефонного обслуживания принимает вызовы с федерального номера 122. Звонящих на него жителей интересуют вопросы организации оказания медпомощи, запись к врачу, вызов врача на дом, а также тема вакцинации от коронавируса.

Министр цифрового развития Удмуртской Республики Тимур Меджитов назвал ЦТО современным колл-центром. В нём используют технологии бережливого производства, в основе которых — повышение уровня удовлетворённости потребителей. Также в центре есть речевой робот-консультант, который помогает решать типовые ситуации вроде записи в различные учреждения.

Телефонное обслуживание работает в будни с 08:00 до 19:00, в субботу с 08:00 до 14:00, воскресенье — выходной. Связаться с центром можно по бесплатному номеру 8 (800) 302-00-18 и 122.