В Ижевске в летние каникулы от токсикомании погибли 3 школьника

Специалисты обсудили опасность новых видов токсикомании среди детей.

Ижевск. Удмуртия. В администрации Ижевска обсудили опасность новых видов токсикомании среди несовершеннолетних. Вопрос поднимался на заседании городской антинаркотической комиссии, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Как отмечено на заседании, серьезной проблемой вновь стало распространение токсикомании среди детей и подростков. Вдыхание ядовитых смесей несет за собой тяжелые последствия, которые могут привести к летальному исходу.

По данным МВД по Удмуртской Республике, в июле 2021 года в Ижевске зарегистрированы 2 смертельных случая среди школьников, еще один ребенок скончался в августе. В 2020 году от токсикомании погибли 3 человека.

С родственниками погибших и их близкими, в том числе с одноклассниками, проведена психологическая работа. В школах, где учились подростки, прошли проверки по организации воспитательной и индивидуальной профилактической работы с ребятами.

Кроме того, в Ижевске для педагогов пройдет цикл обучающих семинаров по профилактике употребления несовершеннолетними психоактивных веществ «Осторожно, сниффинг!».

Наша справка: сниффинг – разновидность токсикомании, когда подростки вдыхают бытовой газ. Чаще всего для достижения опьянения используются зажигалки или баллончики для туристических горелок.

Сниффинг распространился среди несовершеннолетних благодаря тому, что при вдыхании пропана-бутана, в отличие, например, от клея, не остается запаха.

Токсическое опьянение возникает от воздействия ядовитых веществ на центральную нервную систему, которые, вытесняя кислород, вызывают удушье. Постоянное кислородное голодание приводит к постепенному снижению интеллекта, ухудшению памяти.

При слишком большой дозе смерть может наступить от удушья, отека мозга, легких, паралича дыхания, закупорки дыхательных путей рвотными массами.

Выявить детей, увлекающихся «газовой» токсикоманией, можно по следующим признакам: верхняя часть тела и голова горячие из-за прилива крови, лицо с отеками, слизистые верхних дыхательных путей раздражены, нос с покраснениями, раздражение кожи вокруг губ, охриплость голоса, слабость, тошнота, рвота. Также последствия сниффинга могут проявляться в грубых расстройствах поведения, агрессии.