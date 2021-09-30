В общественном транспорте Ижевска могут появиться антисептики

В администрации города прокомментировали вопрос о переполненности транспорта во время пандемии.

Ижевск. Удмуртия. В администрации Ижевска прокомментировали вопрос о переполненности общественного транспорта во время пандемии. Комментарий разместила пресс-служба муниципалитета под постом главы Удмуртии Александра Бречалова «ВКонтакте».

Дискуссия между гражданами Удмуртии возникла после публикации новых противоэпидемиологических мер в республике, когда было объявлено о сокращении посетителей в общепите. Жители поделились мнением, что заразиться ковидом проще в общественном транспорте, чем в кафе. Ряд ижевчан предложил увеличить количество транспорта, выходящего в рейсы, дабы «разрядить» количество пассажиров в каждом автобусе, троллейбусе и трамвае.

«Расписание маршрутов ориентировано на пассажиропоток. Проблема переполненности общественного транспорта возникает далеко не только по причине нехватки количества транспорта на линии. И маршруты с большим количеством рейсов бывают переполненными, если интервал движения нарушен задержкой в пробках или по причине схода транспорта по технической неисправности в час пик», — отметили в администрации Ижевска.

В муниципалитете подчеркнули, что в случаях дорожных заторов увеличение количества транспорта не приводит к нужному результату — просто большее количество общественного транспорта стоит в пробках. При этом власти города заверили, что уборка салонов общественного транспорта проводится ежедневно.

«В ночное время, в депо и парках организована уборка с применением дезинфицирующих средств. На конечных станциях, с использованием дезинфицирующих средств, протирают поручни, пассажирские сидения, подоконные пространства, двери. Нельзя исключать тот факт, что пыль и прочая грязь может появляться непосредственно при работе транспорта на маршруте», — говорится в сообщении.

В связи с введением обязательного масочного режима администрация Ижевска ещё раз обратилась к горожанам: «Убедительно просим пассажиров находиться в масках в общественном транспорте для избегания дальнейшего конфликта с работниками маршрута. Предложение по средствам-антисептикам в транспорте направлены в предприятия».