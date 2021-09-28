В Удмуртии начался региональный чемпионат по профессиональному мастерству

В этом году впервые в нем поучаствуют люди с нарушениями интеллекта.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовал пятый региональный чемпионат «Абилимпикс-2021». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Открытие состоялось 28 сентября в Удмуртской государственной филармонии. В этом году чемпионат собрал 192 человека с ограниченными возможностями, которым будут помогать более 200 волонтеров. Оценят их работу 144 эксперта.

Выросло количество компетенций — их теперь 36, а также число площадок — 14. Основной площадкой чемпионата стал Ижевский торгово-экономический техникум. С 28 сентября там уже стартовали соревнования: школьники показывают свои умения в компетенции «Ногтевой сервис», а студенты пытаются победить в компетенции «Торговля».

В 2020 году на чемпионате начали проводить мастер классы для дошкольников. В этом году они пройдут не только в Ижевском торгово-экономическом техникуме, но и в Увинском профессиональном колледже. Дети смогут попробовать себя в торговле, ресторанном сервисе, поварском деле, сити-фермерстве и малярном деле.

Впервые в чемпионате поучаствуют люди с нарушениями интеллекта. Они будут соревноваться в двух новых компетенциях — «Приготовление кыстыбый» и «Ручная лепка из глины».

Еще в рамках чемпионата организуют профориентационную, культурную, выставочную деловые программы.

Испытания будут проходить 3 дня. Закрытие чемпионата запланировано на 1 октября в Удмуртской государственной филармонии.