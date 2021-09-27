Итоги дня: закрытые на карантин школы в Удмуртии и загрязнение реки Чегадинка

Главные новости понедельника.

Ижевск. Удмуртия. За сутки в Удмуртии +229 заболевших коронавирусом. Скончались 18 человек.

Карантин

В Удмуртии на карантин из-за коронавируса закрыли шесть школ и два детских сада. Ещё 11 учреждений ушло на карантин из-за ОРВИ.

Кругосветки

С 3 октября по 4 ноября в Ижевске пройдёт фестиваль туризма «Кругосветка Удмуртии». Участникам будут доступны несколько маршрутов. Старты находятся в фан-зоне и на Ижевском ипподроме.

Кадровые перестановки



Митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина назначили временным управляющим Сарапульской епархии. Кадровое решение обусловлено тем, что епископ Сарапульский и Можгинский Антоний теперь будет возглавлять Славгородскую и Каменскую епархию в Алтайской митрополии.

Повреждение фонтана

В Ижевске начата консервация светомузыкального фонтана на Центральной площади. За лето три двигателя были повреждены юными купающимися ижевчанами, которые зажимали струи ногами и руками, увеличивая нагрузку на форсунки.

Экобеда

Река Чегадинка в Каракулинском районе окрасилась в голубой цвет из-за попадания в неё неизвестной жидкости. Специалисты Минприроды взяли пробы воды для установления природы загрязнения.

Пункт переедет

Пункт вакцинации на Центральной площади 1 октября переедет на новое место в связи с изменением погодных условий. Поставить прививку от ковида можно будет по адресу: площадь имени 50-летия Октября, 21.