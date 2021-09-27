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Итоги дня: закрытые на карантин школы в Удмуртии и загрязнение реки Чегадинка

18:06, 27 сентября, 2021
Юрий Абашев
Итоги дня: закрытые на карантин школы в Удмуртии и загрязнение реки Чегадинка
18:06, 27 сентября, 2021
Юрий Абашев
66
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#карантин\n#епархия\n#фонтан\n#загрязнения\n#вакцинация
Фото: pixabay.com
66
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Главные новости понедельника.

Ижевск. Удмуртия. За сутки в Удмуртии +229 заболевших коронавирусом. Скончались 18 человек.

Карантин

В Удмуртии на карантин из-за коронавируса закрыли шесть школ и два детских сада. Ещё 11 учреждений ушло на карантин из-за ОРВИ.

Кругосветки

С 3 октября по 4 ноября в Ижевске пройдёт фестиваль туризма «Кругосветка Удмуртии». Участникам будут доступны несколько маршрутов. Старты находятся в фан-зоне и на Ижевском ипподроме. 

Кадровые перестановки

Митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина назначили временным управляющим Сарапульской епархии. Кадровое решение обусловлено тем, что епископ Сарапульский и Можгинский Антоний теперь будет возглавлять Славгородскую и Каменскую епархию в Алтайской митрополии.

Повреждение фонтана

В Ижевске начата консервация светомузыкального фонтана на Центральной площади. За лето три двигателя были повреждены юными купающимися ижевчанами, которые зажимали струи ногами и руками, увеличивая нагрузку на форсунки. 

Экобеда

Река Чегадинка в Каракулинском районе окрасилась в голубой цвет из-за попадания в неё неизвестной жидкости. Специалисты Минприроды взяли пробы воды для установления природы загрязнения. 

Пункт переедет

Пункт вакцинации на Центральной площади 1 октября переедет на новое место в связи с изменением погодных условий. Поставить прививку от ковида можно будет по адресу: площадь имени 50-летия Октября, 21.

 
18:06, 27 сентября, 2021
Юрий Абашев
66
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#карантин\n#епархия\n#фонтан\n#загрязнения\n#вакцинация
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