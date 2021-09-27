В Удмуртии найдут приемные семьи для престарелых и инвалидов

В республике готовятся к переформатированию системы долговременного ухода за пожилыми людьми.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии готовятся к переформатированию системы социального обслуживания пожилых граждан. Для ухода за престарелыми и инвалидами планируют находить приемные семьи. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Новые принципы обслуживания одиноких пожилых людей намерены внедрить в рамках национального проекта «Демография». Эта деятельность будет носить превентивный характер. Сейчас социальная поддержка оказывается тем, кто официально заявил о ее необходимости. Новый подход предусматривает, что соцработники сами будут находить тех, кто нуждается в постороннем уходе.

Напомним, основной структурой, которая обеспечивает стационарный уход за неспособными к самообслуживанию, является республиканский дом инвалидов. В его структуру входят 20 отделений милосердия, в которых проживает более 600 человек. Основная задача сотрудников отделений - сделать так, чтобы люди, находящиеся на государственном попечении, получали достойное медицинское сопровождение и правильный уход в условиях, максимально приближенным к домашним.

Важным для Удмуртии шагом в модернизации системы долговременного ухода может стать внедрение проекта «Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов». Такая программа уже разработана и находится на стадии согласования.

Формирование системы приемных семей для нуждающихся в постороннем уходе позволит продлить пребывание пожилых людей в домашних условиях без помещения в стационарные организации социального обслуживания.

В пилотном режиме этот проект внедряется в 24 регионах страны. Методическую поддержку обеспечивают эксперты благотворительного фонда «Старость в радость».

Напомним, в Удмуртии также работают 15 гериатрических кабинетов. До конца года в рамках нацпроекта «Демография» подразделения по оказанию медицинской помощи пациентам старше 65 лет планируется открыть в ижевской городской больнице № 3, сарапульской городской и Ярской районной больницах.