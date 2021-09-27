Жителю Сарапула грозит два года за публикацию женских интимных фото

Снимки он получал от пользователей соцсети «Вконтакте»

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле идёт расследование уголовное дело в отношении местного жителя, которому инкриминируют статью 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Установлено, что с января по апрель 2021 года 27-летний мужчина создал группы в соцсети «ВКонтакте», где разместил интимные фотографии девушек, полученные от пользователей. В группе шло обсуждение лиц женского пола.

Удалось установить личности шести потерпевших девушек, одна из которых является несовершеннолетней. Личность мужчины была раскрыта при содействии отдела «К» МВД по Удмуртской Республике.

С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование фактов нарушения неприкосновенности частной жизни продолжается. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.