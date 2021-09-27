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Жителю Сарапула грозит два года за публикацию женских интимных фото

08:30, 27 сентября, 2021
Юрий Абашев
Жителю Сарапула грозит два года за публикацию женских интимных фото
08:30, 27 сентября, 2021
Юрий Абашев
554
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#интернет\n#расследование
Фото: pixabay.com
554
0

Снимки он получал от пользователей соцсети «Вконтакте»

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле идёт расследование уголовное дело в отношении местного жителя, которому инкриминируют статью 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Установлено, что с января по апрель 2021 года 27-летний мужчина создал группы в соцсети «ВКонтакте», где разместил интимные фотографии девушек, полученные от пользователей. В группе шло обсуждение лиц женского пола.

Удалось установить личности шести потерпевших девушек, одна из которых является несовершеннолетней. Личность мужчины была раскрыта при содействии отдела «К» МВД по Удмуртской Республике.

С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование фактов нарушения неприкосновенности частной жизни продолжается. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

 
08:30, 27 сентября, 2021
Юрий Абашев
554
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#интернет\n#расследование
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