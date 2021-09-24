Митрополит Удмуртский призвал восстановить пострадавший от урагана храм

Сам владыка также внёс посильную лепту в благое дело.

Завьялово. Удмуртия. Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин призвал верующих поддержать пострадавший от урагана храм в селе Юськи Завьяловского района. Об этом сообщила пресс-служба епархии.

Месяц назад храм лишился кровли в результате урагана. Некоторые приходы епархии уже помогли храму, так, например, прихожане храма Иоанна Кронштадтского посёлка Ува провели сбор средств для помощи пострадавшему приходу. Поэтому в данный момент ведутся ремонтные работы, но храм всё ещё нуждается в средствах, чтобы заново сделать качественную и надежную кровлю до зимы.

Правящий архиерей посетил приход, ознакомился с текущими работами и сам пожертвовал на восстановление храма.

Отметим, что храмозданная грамота на строительство в Юськах каменного храма была выдана в 1846 году. Построен он по проекту архитектора К. Тона, который также является архитектором Храма Христа Спасителя в Москве.