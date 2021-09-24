Доходная и расходная части бюджета Ижевска на 2021 год увеличилась на 505 млн рублей

Дополнительные средства будут направлены на благоустройство и социалку.

Ижевск. Удмуртия. На очередной сессии гордумы Ижевска депутаты утвердили поправки в бюджет, которые увеличили его доходную и расходную части на 505 млн рублей за счет увеличения плана по собственным доходам города, а также дотаций из бюджета республики. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

Изменения коснулись финансирования льготного проезда пенсионеров в общественном транспорте, которое увеличилось на 60 млн рублей. Это закрыло потребность в этой статье расходов до конца 2021 года.

На ремонт и содержание дорог дополнительно отложили 8,2 млн рублей. На эти деньги, например, будет приведен в порядок участок дороги от разворотного троллейбуса № 4 в сторону Автозавода. Также планируется установка тросовых ограждений, обустройство « лежачих полицейских» и ремонт проезда от улицы Буммашевской вдоль дома № 16 по Воткинскому шоссе.

8,7 млн рублей дополнительно выделено на содержание общественных пространств, например Центральной площади и «Заречного» сквера. Будут установлены мусорные площадки в Шундах и отремонтирована лестница к роднику в сквере Драгунова. Ещё 1,3 млн рублей предусмотрели для благоустройства пешеходных переходов к остановкам.

На содержание кладбищ и расчистку мест под новые захоронения на Западном и Хохряковском кладбищах выделили 2,7 млн рублей.

Львиная доля средства — около 250 млн рублей — получит сфера образования. Этими средствами оплатят коммуналку учебных заведений, усилят их антитеррористическую защиту, отремонтируют и так далее.

900 тыс. рублей выделили на обустройство освещения стадиона «Торпедо».