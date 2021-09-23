Итоги дня: жесткая посадка вертолёта и проигрыш ижевского Зенита в матче с ЦСКА

Главные новости четверга.





Ижевск. Удмуртия. За сутки в Удмуртии скончались 18 пациентов с коронавирусом. Заболели ещё 230 человек.

Смертельная авария

Утром в Ижевске мусоровоз МАЗ врезался в опору ЛЭП на улице Удмуртской. Не справившийся с управлением водитель погиб. Также произошёл обрыв проводов, в результате чего движение троллейбусов временно было перенаправлено на улицу Удмуртскую.

Удмуртия в лидерах

Удмуртия вошла в пятёрку лидеров по производству молока. За 2021 год животноводы получили более 578 тыс. тонн этого питательного продукта, что на 7% больше, чем в прошлом году.

Учения

В Воткинске сотрудники регионального управления ФСБ провели антитеррористические учения. Целью операции являлось оттачивание органов госвласти и правоохранителей в ситуации захвата заложников на оборонном заводе.

Сложил полномочия

Зампред Гордумы Ижевска Олег Гарин сложил с себя полномочия в связи с избранием его депутатом Госдумы от Удмуртии. Его отставку приняли представители законодательного органа.

Жесткая посадка

23 сентября в Ижевске на территории РКБ № 1 совершил жёсткую посадку вертолёт санавиации Удмуртии. На борту находились четыре человека, в том числе один пациент, которого везли из Можги с острым коронарным синдромом. Обошлось без серьёзных травм, лишь у фельдшера диагностировали лёгкое сотрясение.

Пациент был доставлен в медучреждение по профилю своего диагноза, где ему успешно провели операцию, ради которой и доставляли в Ижевск.

По предварительной информации, причиной нештатной ситуации мог стать сильный ветер. По данному факту проводится проверка.

Наши проиграли

Матч между ижевским «Зенитом» и московским «ЦСКА» окончился со счётом 0:4. Игра проходила в рамках второго тура группового раунда «Бетсити». ЦСКА вышел в ⅛ финала турнира.