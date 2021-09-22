Почти 200 активных пожилых жителей Удмуртии участвуют в фестивале «Яркие краски осени жизни»

Пенсионеры представят творческие номера.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 6 сентября по 31 октября проходит третий республиканский фестиваль «Яркие краски осени жизни», приуроченный ко Дню пожилых людей. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, принять в нём участие уже пожелали 180 человек.

Фестиваль проводится в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Организатором выступает министерство соцполитики и труда Удмуртии.

«С каждым годом участников фестиваля «Яркие краски осени жизни» становится всё больше, он собирает людей, которые с возрастом не потеряли вкус к жизни. Активные, яркие, заряжающие оптимизмом – они выступают в рамках нашего фестиваля с творческими номерами, в которых демонстрируют свои таланты, целеустремленность и уверенность в себе», – рассказала министр социальной политики и труда республики Татьяна Чуракова.

Целый месяц для пожилых будут проводиться мероприятия: концерты, музейные и туристические экскурсии, встречи в зоопарке. Эти события состоятся в оффлайн-формате. В виртуальном пространстве пожилых граждан ждут экскурсии по Удмуртии, записи концертных программ и спектаклей, мастер-классы по обучению компьютерной грамотности, использованию гаджетов, созданию сайтов, ведению блогов, финансовой грамотности и ЗОЖ

Также состоится конкурс «Серебряная звезда». Его цель — поддержать творческую и физическую активность ветеранов, пенсионеров, членов их семей и укрепить связь поколений. Итоги будут подведены 1 октября.

Те пенсионеры, что уже заявились на участие, успели поделиться своим творчеством во всех основных соцсетях. Найти работы можно по хештегам МинсоцполитикиУР.