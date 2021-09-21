«Дорогами Калашникова»: школьники-краеведы из трёх регионов страны приедут в Удмуртию

Программа направлена на патриотическое воспитание молодёжи.

Ижевск. Удмуртия. Школьники из трёх регионов России приедут в Удмуртию, чтобы пройти «Дорогами Калашникова». Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, данная программа реализуется при поддержке Федерации студенческого туризма Удмуртии и Студенческого туристского клуба УдГУ по линии патриотического воспитания нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

С 22 по 27 сентября Дворец детского (юношеского) творчества Ижевска примет делегации юных туристов-краеведов Ростова Великого, Дубны и Белорецка. Ребята едут не только познакомиться с Удмуртией, но по завершению поездки они представят свой проект образовательного туризма с позиции школьников, представив его на региональном этапе Всероссийской акции «Я — гражданин России».

Отмечается, что «Дорогами Калашникова» — программа образовательного туризма, инициированная проектом «Открытая Удмуртия» и центром «Каникулы» Дворца творчества, которая объединяет регионы, так или иначе отмеченные на жизненном пути прославленного конструктора-оружейника Михаила Калашникова. В 2019 году Ижевск посетили юные краеведы Алтайского края – родины создателя АК-47.

Гостей Удмуртии ждёт насыщенная программа: экскурсии по Ижевску, посещение музея М. Т. Калашникова и экспозиций Национального музея Удмуртии, два однодневных похода «Родниковый край» по Нечкинскому национальному парку. Также юные туристы-краеведы посетят Воткинск, родину Петра Чайковского, познакомятся с купеческим Сарапулом и Глазовом.