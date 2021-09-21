В Удмуртии появилась возможность через Госуслуги подать заявку на подключение к газу

Обращение будет автоматически направлено оператору газификации.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии появилась возможность подать заявку на подключение земельного участка к газовым сетям через портал Госуслуги. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

После подачи, заявка на бесплатное подключение будет автоматически направлена в «Газпром газификация». Срок её рассмотрения составляет одни сутки. Информация о решении поступит в личный кабинет пользователя.

Жители Удмуртии уже подали около 14 тыс. заявок на строительство газопровода до границ земельного участка. Потребность в догазификации составляет более 107 тыс. домовладений.

Приём заявлений продолжается.