Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид Переработка: маленькие шаги к большому делу Лонгрид

В Удмуртии появилась возможность через Госуслуги подать заявку на подключение к газу

15:40, 21 сентября, 2021
Юрий Абашев
В Удмуртии появилась возможность через Госуслуги подать заявку на подключение к газу
15:40, 21 сентября, 2021
Юрий Абашев
27
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#газ\n#Газпром
Фото: ИА Сусанин
27
0

Обращение будет автоматически направлено оператору газификации.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии появилась возможность подать заявку на подключение земельного участка к газовым сетям через портал Госуслуги. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

После подачи, заявка на бесплатное подключение будет автоматически направлена в «Газпром газификация». Срок её рассмотрения составляет одни сутки. Информация о решении поступит в личный кабинет пользователя.

Жители Удмуртии уже подали около 14 тыс. заявок на строительство газопровода до границ земельного участка. Потребность в догазификации составляет более 107 тыс. домовладений.

Приём заявлений продолжается.

 
15:40, 21 сентября, 2021
Юрий Абашев
27
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#газ\n#Газпром
?>