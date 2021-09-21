Победа удмуртского клипа на фестивале визуального искусства и оглашение первого приговора по делу «Зимней вишни»: новости к этому часу

Что произошло минувшей ночью в стране и мире.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Погода сегодня порадует лёгким потеплением и отсутствием дождей.

Победа клипа

На фестивале визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж» в республике Коми гран-при получил клип, созданный в рамках видеошколы Тамга удмуртской общественной организации «Куара». Ролик был снят на песню Ивана Белослудцева «Mort-To».

Приговор

Приговор по первому делу о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» начнут оглашать 30 сентября. Как сообщает «Интерфакс», среди тех, кто предстанет перед судом, есть бывший гендиректор компании-владельца торгового центра Юлия Богданова.

Завершение выборов

На выборах в Госдуму победу одержала партия «Единая Россия», пишет «Газета.ru». После подсчёта 100% бюллетеней единороссы получили 49,82% голосов. Партия власти остаётся таковой, сохранив конституционное большинство в парламенте.

Больше 100 лет вместе

Как сообщает телеканал «МИР 24», самыми старыми близнецами женского пола в мире признали 107-летних сестёр из Японии. Женщины родились 5 сентября 1913 года на острове Седо. В их семье было 13 человек.